Россиянам советуют не записывать контакты родителей как «мама» и «папа»

Директор по маркетингу Gem4me рекомендует не записывать контакты близких очевидными именами из-за мошенников

30 октября 2022 в 09:28 Размер текста - 17 +

По мнению Бобровской, лучше не записывать своих близких в контактах как «мама», «папа», «брат» и «сестра» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Россиянам не следует записывать своих близких в контактах телефона под очевидными именами, так как мошенники могут использовать номера их телефонов в своих целях. Такой рекомендацией поделилась директор по маркетингу платформы Gem4me Ольга Бобровская. «Мошенники могут использовать номера телефонов близких людей для реализации своих противоправных схем, поэтому гражданам лучше не записывать членов семьи в телефоне как „мама“, „папа“, „брат“ или „сестра“», — поделилась Бобровская в разговоре с NEWS.ru . Эксперт пояснила, что такие контакты мошенники используют в методах социальной инженерии, когда звонят родственникам и говорят, что с их близким произошел несчастный случай. По мнению Бобровской, сбить мошенников с толку можно записав близких в своем телефоне под неочевидными именами. В последнее время вновь участились случаи мошенничества по телефону. Одним из популярных приемов мошенников для получения денег от жертвы является убеждение ее в том, что близкий человек попал в неприятности. Так, например, недавно злоумышленники обманули Свердловских пенсионерок на 800 тысяч рублей. Одной из пенсионерок поступил звонок от якобы внучки, которая попала в ДТП и из-за нее пострадал водитель.

Россиянам не следует записывать своих близких в контактах телефона под очевидными именами, так как мошенники могут использовать номера их телефонов в своих целях. Такой рекомендацией поделилась директор по маркетингу платформы Gem4me Ольга Бобровская. «Мошенники могут использовать номера телефонов близких людей для реализации своих противоправных схем, поэтому гражданам лучше не записывать членов семьи в телефоне как „мама“, „папа“, „брат“ или „сестра“», — поделилась Бобровская в разговоре с NEWS.ru. Эксперт пояснила, что такие контакты мошенники используют в методах социальной инженерии, когда звонят родственникам и говорят, что с их близким произошел несчастный случай. По мнению Бобровской, сбить мошенников с толку можно записав близких в своем телефоне под неочевидными именами. В последнее время вновь участились случаи мошенничества по телефону. Одним из популярных приемов мошенников для получения денег от жертвы является убеждение ее в том, что близкий человек попал в неприятности. Так, например, недавно злоумышленники обманули Свердловских пенсионерок на 800 тысяч рублей. Одной из пенсионерок поступил звонок от якобы внучки, которая попала в ДТП и из-за нее пострадал водитель.