Свердловских пенсионерок обманули на 800 тысяч рублей

Пенсионерок из Полевского провели на общую сумму 800 тысяч рублей

Злоумышленники из Полевского обманули местных пенсионерок на 800 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Две пенсионерки из Полевского (Свердловская область) стали жертвами мошенников. По информации городского УМВД, злоумышленники вынудили жительниц отдать им в общей сложности 800 тысяч рублей.

«Накануне 83-летней жительнице Полевского поступил звонок от якобы внучки, которая попала в ДТП и из-за нее пострадал водитель. У обманутой выманили 650 тысяч рублей под предлогом, что к ней подъедут сотрудники полиции и заберут деньги», — рассказали в УМВД России г. Полевского.

По словам пресс-службы МВД, в этот же день, подобным способом 84-летняя уроженка Полевского лишилась 150 тысяч рублей. Изначально с нее требовали 800 тысяч, таких средств у пенсионерки не оказалось.

Обе женщины, после передачи денег позвонили своим настоящим внучкам, которые опровергли информацию о ДТП. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее URA.RU сообщало, что мошенники из Свердловской области обманули пенсионера из Еврейской АО. Потерпевший хотел снять квартиру на один год.