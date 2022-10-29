Третья россиянка погибла в давке в Сеуле

30 октября 2022 в 09:57 Размер текста - 17 +

Третья погибшая россиянка после происшествия находилась в больнице Сеула Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Число погибших россиянок в давке во время празднования Хэллоуина в Сеуле (Южная Корея) выросло до трех. Третья россиянка погибла находясь в больнице после происшествия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Сеуле. «Погибшая — та, что числилась пострадавшей», — передает агентство слова заведующего консульским отделом Дениса Абдрашикова. Он добавил, что всего в результате давки погибло три гражданки России. Ранее во время празднования Хэллоуина в центре Сеула произошла смертельная давка, сообщает Vse42.ru. Президент Южной Кореи назвал произошедшее «трагедией, которая не должна была произойти» и объявил национальный траур, передает телеканал 360. Общее число погибших превышает 150 человек.

Число погибших россиянок в давке во время празднования Хэллоуина в Сеуле (Южная Корея) выросло до трех. Третья россиянка погибла находясь в больнице после происшествия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Сеуле. «Погибшая — та, что числилась пострадавшей», — передает агентство слова заведующего консульским отделом Дениса Абдрашикова. Он добавил, что всего в результате давки погибло три гражданки России. Ранее во время празднования Хэллоуина в центре Сеула произошла смертельная давка, сообщает Vse42.ru. Президент Южной Кореи назвал произошедшее «трагедией, которая не должна была произойти» и объявил национальный траур, передает телеканал 360. Общее число погибших превышает 150 человек.