29 октября 2022

Третья россиянка погибла в давке в Сеуле

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Третья погибшая россиянка после происшествия находилась в больнице Сеула Фото:

Число погибших россиянок в давке во время празднования Хэллоуина в Сеуле (Южная Корея) выросло до трех. Третья россиянка погибла находясь в больнице после происшествия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Сеуле.

«Погибшая — та, что числилась пострадавшей», — передает агентство слова заведующего консульским отделом Дениса Абдрашикова. Он добавил, что всего в результате давки погибло три гражданки России.

Ранее во время празднования Хэллоуина в центре Сеула произошла смертельная давка, сообщает Vse42.ru. Президент Южной Кореи назвал произошедшее «трагедией, которая не должна была произойти» и объявил национальный траур, передает телеканал 360. Общее число погибших превышает 150 человек.

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Число погибших россиянок в давке во время празднования Хэллоуина в Сеуле (Южная Корея) выросло до трех. Третья россиянка погибла находясь в больнице после происшествия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Сеуле. «Погибшая — та, что числилась пострадавшей», — передает агентство слова заведующего консульским отделом Дениса Абдрашикова. Он добавил, что всего в результате давки погибло три гражданки России. Ранее во время празднования Хэллоуина в центре Сеула произошла смертельная давка, сообщает Vse42.ru. Президент Южной Кореи назвал произошедшее «трагедией, которая не должна была произойти» и объявил национальный траур, передает телеканал 360. Общее число погибших превышает 150 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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