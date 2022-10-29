29 октября 2022

Лавров: на Западе начали «безответственно играть» с ядерным оружием

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Международный Форум Добровольцев в Москве на ВДНХ. Москва, лавров сергей, портрет
По словам Лаврова, Россия обеспокоена запросом Польши на размещение американских бомб Фото:

В странах Запада появляется все больше политиков, безответственно «играющих» с темой ядерного оружия. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«В США и Европе появились политики, пытающиеся безответственно „играть“ с темой ядерного оружия», — цитирует Лаврова ТАСС. Этим заявлением он выразил обеспокоенность России по поводу того, что Польша «просится в кандидаты» на размещение ядерных бомб США.

Ранее Польша выразила готовность разместить у себя американское ядерное оружие. Председатель комитета по нацбезопасности и делам обороны Польши Ярослав Качиньский заявил, что такая мера «в значительной степени усилит устрашение Москвы».

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В странах Запада появляется все больше политиков, безответственно «играющих» с темой ядерного оружия. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «В США и Европе появились политики, пытающиеся безответственно „играть“ с темой ядерного оружия», — цитирует Лаврова ТАСС. Этим заявлением он выразил обеспокоенность России по поводу того, что Польша «просится в кандидаты» на размещение ядерных бомб США. Ранее Польша выразила готовность разместить у себя американское ядерное оружие. Председатель комитета по нацбезопасности и делам обороны Польши Ярослав Качиньский заявил, что такая мера «в значительной степени усилит устрашение Москвы».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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