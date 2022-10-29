29 октября 2022
28 октября 2022

Тюменские власти рассказали, почему в городе пахнет гарью

Пожар в Ялуторовском районе мог стать причиной появления запаха гари в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ялуторовском районе 29 октября произошел ландшафтный пожар Фото:

В Тюмени запах гари мог появиться из-за того, что в Ялуторовском районе 29 октября произошел ландшафтный пожар. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. Ранее в социальных сетях тюменцы жаловались на запах гари в городе.

«Вчера, 29 октября, лесопожарные формирования оказывали содействие в тушении ландшафтного пожара в Ялуторовском районе вблизи н. п. Южное. К вечеру пожар был ликвидирован. <…> С учетом направления ветра пожар в Ялуторовском районе мог стать причиной запаха гари, ощущаемого сегодня на территории Тюмени», — сообщили в telegram-канале Инфоцентра.

Там добавили, что тушение пожара сопровождается дымом, который разносится по воздуху на соседние районы. Помимо этого, возможный запах гари могли принести в Тюмень ландшафтные пожары из Свердловской области, где тлеют торфяники, отметили в Инфоцентре региона.

Ранее URA.RU писало, что жители Тюмени пожаловались на запах гари, из-за которого тюменцы вынуждены закрывать окна в квартирах. Некоторые горожане сообщали о запахе в разных частях областной столицы.

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В Тюмени запах гари мог появиться из-за того, что в Ялуторовском районе 29 октября произошел ландшафтный пожар. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. Ранее в социальных сетях тюменцы жаловались на запах гари в городе. «Вчера, 29 октября, лесопожарные формирования оказывали содействие в тушении ландшафтного пожара в Ялуторовском районе вблизи н. п. Южное. К вечеру пожар был ликвидирован. <…> С учетом направления ветра пожар в Ялуторовском районе мог стать причиной запаха гари, ощущаемого сегодня на территории Тюмени», — сообщили в telegram-канале Инфоцентра. Там добавили, что тушение пожара сопровождается дымом, который разносится по воздуху на соседние районы. Помимо этого, возможный запах гари могли принести в Тюмень ландшафтные пожары из Свердловской области, где тлеют торфяники, отметили в Инфоцентре региона. Ранее URA.RU писало, что жители Тюмени пожаловались на запах гари, из-за которого тюменцы вынуждены закрывать окна в квартирах. Некоторые горожане сообщали о запахе в разных частях областной столицы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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