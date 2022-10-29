Тюменские власти рассказали, почему в городе пахнет гарью

Пожар в Ялуторовском районе мог стать причиной появления запаха гари в Тюмени

30 октября 2022 в 14:19 Размер текста - 17 +

В Ялуторовском районе 29 октября произошел ландшафтный пожар Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени запах гари мог появиться из-за того, что в Ялуторовском районе 29 октября произошел ландшафтный пожар. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. Ранее в социальных сетях тюменцы жаловались на запах гари в городе. «Вчера, 29 октября, лесопожарные формирования оказывали содействие в тушении ландшафтного пожара в Ялуторовском районе вблизи н. п. Южное. К вечеру пожар был ликвидирован. <…> С учетом направления ветра пожар в Ялуторовском районе мог стать причиной запаха гари, ощущаемого сегодня на территории Тюмени», — сообщили в telegram-канале Инфоцентра. Там добавили, что тушение пожара сопровождается дымом, который разносится по воздуху на соседние районы. Помимо этого, возможный запах гари могли принести в Тюмень ландшафтные пожары из Свердловской области, где тлеют торфяники, отметили в Инфоцентре региона. Ранее URA.RU писало, что жители Тюмени пожаловались на запах гари, из-за которого тюменцы вынуждены закрывать окна в квартирах. Некоторые горожане сообщали о запахе в разных частях областной столицы.

В Тюмени запах гари мог появиться из-за того, что в Ялуторовском районе 29 октября произошел ландшафтный пожар. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. Ранее в социальных сетях тюменцы жаловались на запах гари в городе. «Вчера, 29 октября, лесопожарные формирования оказывали содействие в тушении ландшафтного пожара в Ялуторовском районе вблизи н. п. Южное. К вечеру пожар был ликвидирован. <…> С учетом направления ветра пожар в Ялуторовском районе мог стать причиной запаха гари, ощущаемого сегодня на территории Тюмени», — сообщили в telegram-канале Инфоцентра. Там добавили, что тушение пожара сопровождается дымом, который разносится по воздуху на соседние районы. Помимо этого, возможный запах гари могли принести в Тюмень ландшафтные пожары из Свердловской области, где тлеют торфяники, отметили в Инфоцентре региона. Ранее URA.RU писало, что жители Тюмени пожаловались на запах гари, из-за которого тюменцы вынуждены закрывать окна в квартирах. Некоторые горожане сообщали о запахе в разных частях областной столицы.