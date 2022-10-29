Некрасовский мост в Кургане открыли для транспорта

На Некрасовском мосту открыли четыре полосы движения
На Некрасовском мосту в Кургане в воскресенье завершили укладку асфальта и открыли движение по четырем полосам. Об этом сообщили в городской администрации.
«Также подрядчик заканчивает работы на боковых консолях. В ближайшее время ремонт путепровода будет окончен», — передает пресс-служба мэрии.
Бригады подрядчика уложили асфальт на курганском путепроводе. Ранее URA.RU сообщало, что на мосту ночью велись ремонтные работы, его закрывали для движения 29 и 30 октября.
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