Некрасовский мост в Кургане открыли для транспорта

30 октября 2022 в 14:19 Размер текста - 17 +

На Некрасовском мосту открыли четыре полосы движения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На Некрасовском мосту в Кургане в воскресенье завершили укладку асфальта и открыли движение по четырем полосам. Об этом сообщили в городской администрации. «Также подрядчик заканчивает работы на боковых консолях. В ближайшее время ремонт путепровода будет окончен», — передает пресс-служба мэрии. Бригады подрядчика уложили асфальт на курганском путепроводе. Ранее URA.RU сообщало, что на мосту ночью велись ремонтные работы, его закрывали для движения 29 и 30 октября.

На Некрасовском мосту в Кургане в воскресенье завершили укладку асфальта и открыли движение по четырем полосам. Об этом сообщили в городской администрации. «Также подрядчик заканчивает работы на боковых консолях. В ближайшее время ремонт путепровода будет окончен», — передает пресс-служба мэрии. Бригады подрядчика уложили асфальт на курганском путепроводе. Ранее URA.RU сообщало, что на мосту ночью велись ремонтные работы, его закрывали для движения 29 и 30 октября.