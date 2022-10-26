На Украине требуют от Вашингтона надавить на союзников по НАТО

Глава минобороны Украины надеется на помощь Вашингтона в вопросах поставки военной техники из Европы

26 октября 2022 в 09:37 Размер текста - 17 +

Украина хочет, чтобы США надавили на страны Европы и те оказали военную помощь Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине считают, что западные страны окажут им военную помощь в виде оружия и танков, если Вашингтон примет «политическое решение». Об этом в интервью изданию Politico сообщил министр обороны страны Алексей Резников. «Мы понимаем, что все наши партнеры, которые имеют промышленность, могут производить танки, как Великобритания, Франция и Германия — они будут ждать политического решения от США», — приводит газета слова министра обороны Украины Алексея Резникова. Он уверен, что как только на Украину прибудет первый американский танк Abrams, у страны потом появится и немецкое вооружение. Например, танки «Леопард» и «Мародер». Ранее Украина подарила президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру букет ирисов, выпрашивая новое вооружение. Они хотят современные ПВО IRIS-T. США призвали НАТО к поддержке Украины, передает газета «Взгляд». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, с целью демилитаризации и денацификации страны. США и страны Запада оказывают украинской стороне помощь, как финансовую, так и военную.

На Украине считают, что западные страны окажут им военную помощь в виде оружия и танков, если Вашингтон примет «политическое решение». Об этом в интервью изданию Politico сообщил министр обороны страны Алексей Резников. «Мы понимаем, что все наши партнеры, которые имеют промышленность, могут производить танки, как Великобритания, Франция и Германия — они будут ждать политического решения от США», — приводит газета слова министра обороны Украины Алексея Резникова. Он уверен, что как только на Украину прибудет первый американский танк Abrams, у страны потом появится и немецкое вооружение. Например, танки «Леопард» и «Мародер». Ранее Украина подарила президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру букет ирисов, выпрашивая новое вооружение. Они хотят современные ПВО IRIS-T. США призвали НАТО к поддержке Украины, передает газета «Взгляд». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, с целью демилитаризации и денацификации страны. США и страны Запада оказывают украинской стороне помощь, как финансовую, так и военную.