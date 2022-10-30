30 октября 2022
29 октября 2022

В Челябинске спортсмены и металлурги провели благотворительную акцию для медиков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сдача крови. Екатеринбург, донор, сдача крови, донорская кровь, областная станция переливания крови
Акцию дзюдоистов и рабочих ЧЭМК высоко оценил главврач областной станции переливания крови Анатолий Крохин (фото из архива) Фото:

В честь международного дня дзюдо челябинский Центр дзюдо «Электрометаллург» Дениса Ярцева провел благотворительную акцию по сдаче крови «Философия помощи». Медики приняли кровь от доноров спортивного сообщества и обычных добровольцев. Среди них выделялась организованная группа — атлетов пришли поддержать несколько десятков рабочих Челябинского электрометаллургического комбината, сообщили URA.RU в пресс-службе ЧЭМК.

«В одном из наших борцовских залов мы оборудовали места для сбора крови. В комнате, где обычно родители ждут тренирующихся детей, организовали предварительный медицинский осмотр. К тренерскому составу Центра дзюдо присоединились добровольцы с ЧЭМК, где трудятся родители многих наших юных воспитанников. А еще нам помогли в проведении акции благотворительный фонд „Бирюзовый“ и ассоциация спортсменов федераций борьбы и восточных единоборств», — рассказал старший тренер «Электрометаллурга» Денис Ярцев.

Всем сдавшим кровь прямо на месте выплачивались причитающиеся деньги, врачи выдавали справку о положенных двух выходных. В комнате отдыха доноров ждали столы с небольшим угощением, в том числе домашними вкусностями. Например, семья Кунниковых напекла для доноров печенья с логотипом Центра дзюдо. Сошедшие с кушетки мужчины и женщины с удовольствием пробовали их продукцию.

Для всех собравшихся мастер-класс провели члены сборной России по дзюдо заслуженный мастер спорта Денис Ярцев и специально приехавшая для встречи с юными челябинцами мастер спорта международного класса Сабина Гилязова. С удовольствием смотрели, как проходят тренировки в новенькой спортшколе вице-губернатор Челябинской области и президент региональной федерации дзюдо Виктор Мамин, прославленный тренер Александр Миллер и призер Олимпиады Юрий Степкин.

«Дети многих наших сотрудников занимаются в центре дзюдо „Электрометаллург“, на ЧЭМК прекрасно осведомлены о делах спортсменов. Наш коллектив сразу откликнулся на инициативу атлетов провести благотворительную акцию по сбору крови. Металлурги пришли сюда, чтобы показать пример собственным детям — пусть учатся делать добро», — пояснила начальник управления по социальной политике Челябинского электрометаллургического комбината Наталья Челякова.

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В честь международного дня дзюдо челябинский Центр дзюдо «Электрометаллург» Дениса Ярцева провел благотворительную акцию по сдаче крови «Философия помощи». Медики приняли кровь от доноров спортивного сообщества и обычных добровольцев. Среди них выделялась организованная группа — атлетов пришли поддержать несколько десятков рабочих Челябинского электрометаллургического комбината, сообщили URA.RU в пресс-службе ЧЭМК. «В одном из наших борцовских залов мы оборудовали места для сбора крови. В комнате, где обычно родители ждут тренирующихся детей, организовали предварительный медицинский осмотр. К тренерскому составу Центра дзюдо присоединились добровольцы с ЧЭМК, где трудятся родители многих наших юных воспитанников. А еще нам помогли в проведении акции благотворительный фонд „Бирюзовый“ и ассоциация спортсменов федераций борьбы и восточных единоборств», — рассказал старший тренер «Электрометаллурга» Денис Ярцев. Всем сдавшим кровь прямо на месте выплачивались причитающиеся деньги, врачи выдавали справку о положенных двух выходных. В комнате отдыха доноров ждали столы с небольшим угощением, в том числе домашними вкусностями. Например, семья Кунниковых напекла для доноров печенья с логотипом Центра дзюдо. Сошедшие с кушетки мужчины и женщины с удовольствием пробовали их продукцию. Для всех собравшихся мастер-класс провели члены сборной России по дзюдо заслуженный мастер спорта Денис Ярцев и специально приехавшая для встречи с юными челябинцами мастер спорта международного класса Сабина Гилязова. С удовольствием смотрели, как проходят тренировки в новенькой спортшколе вице-губернатор Челябинской области и президент региональной федерации дзюдо Виктор Мамин, прославленный тренер Александр Миллер и призер Олимпиады Юрий Степкин. «Дети многих наших сотрудников занимаются в центре дзюдо „Электрометаллург“, на ЧЭМК прекрасно осведомлены о делах спортсменов. Наш коллектив сразу откликнулся на инициативу атлетов провести благотворительную акцию по сбору крови. Металлурги пришли сюда, чтобы показать пример собственным детям — пусть учатся делать добро», — пояснила начальник управления по социальной политике Челябинского электрометаллургического комбината Наталья Челякова.
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