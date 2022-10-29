29 октября 2022
28 октября 2022

Пермский бизнесмен, оскорбивший мобилизованных в соцсети, публично извинился. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Социальная сеть Clubhouse. Екатеринбург, телефон, соцсети, iphone, социальная сеть, clubhouse, клабхаус
Бизнесмен прокомментировал, что был пьян, когда негативно высказывался в адрес мобилизованных и СВО Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Бизнесмен из Березников Пермского края Роман Оснадчук извинился за то, что, выпив водки, оскорбил мобилизованных в соцсети Instagram (заблокирована в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Видео с извинением он опубликовал в своем аккаунте.

«Вчера перепил очень сильно, наговорил всяких гадостей. Всем, кого оскорбил, приношу свои извинения. То, что вчера наговорил — выпил очень много водки и „крыша поехала“. Сегодня проснулся, увидел это все. Еще раз приношу свои извинения, я был не прав», — говорит в записанном видео мужчина.

Видео, опубликованное, по его словам, в алкогольном опьянении, стало причиной разбирательства в полиции, сообщает Properm. Сейчас в аккаунте бизнесмена оно удалено. В его адрес может быть составлен протокол об административном правонарушении за публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил РФ. По поводу инцидента URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, ответ на момент публикации не поступил.

Роман Оснадчук ранее возглавлял общественную организацию «Молодые предприниматели Пермского края» в Березниках. Сейчас он ИП, занимается продажей морепродуктов.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Бизнесмен из Березников Пермского края Роман Оснадчук извинился за то, что, выпив водки, оскорбил мобилизованных в соцсети Instagram (заблокирована в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Видео с извинением он опубликовал в своем аккаунте. «Вчера перепил очень сильно, наговорил всяких гадостей. Всем, кого оскорбил, приношу свои извинения. То, что вчера наговорил — выпил очень много водки и „крыша поехала“. Сегодня проснулся, увидел это все. Еще раз приношу свои извинения, я был не прав», — говорит в записанном видео мужчина. Видео, опубликованное, по его словам, в алкогольном опьянении, стало причиной разбирательства в полиции, сообщает Properm. Сейчас в аккаунте бизнесмена оно удалено. В его адрес может быть составлен протокол об административном правонарушении за публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил РФ. По поводу инцидента URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, ответ на момент публикации не поступил. Роман Оснадчук ранее возглавлял общественную организацию «Молодые предприниматели Пермского края» в Березниках. Сейчас он ИП, занимается продажей морепродуктов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...