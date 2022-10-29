Пермский бизнесмен, оскорбивший мобилизованных в соцсети, публично извинился. Видео

30 октября 2022 в 19:20 Размер текста - 17 +

Бизнесмен прокомментировал, что был пьян, когда негативно высказывался в адрес мобилизованных и СВО Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Бизнесмен из Березников Пермского края Роман Оснадчук извинился за то, что, выпив водки, оскорбил мобилизованных в соцсети Instagram (заблокирована в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Видео с извинением он опубликовал в своем аккаунте. «Вчера перепил очень сильно, наговорил всяких гадостей. Всем, кого оскорбил, приношу свои извинения. То, что вчера наговорил — выпил очень много водки и „крыша поехала“. Сегодня проснулся, увидел это все. Еще раз приношу свои извинения, я был не прав», — говорит в записанном видео мужчина. Видео, опубликованное, по его словам, в алкогольном опьянении, стало причиной разбирательства в полиции, сообщает Properm. Сейчас в аккаунте бизнесмена оно удалено. В его адрес может быть составлен протокол об административном правонарушении за публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил РФ. По поводу инцидента URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, ответ на момент публикации не поступил. Роман Оснадчук ранее возглавлял общественную организацию «Молодые предприниматели Пермского края» в Березниках. Сейчас он ИП, занимается продажей морепродуктов.

Бизнесмен из Березников Пермского края Роман Оснадчук извинился за то, что, выпив водки, оскорбил мобилизованных в соцсети Instagram (заблокирована в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Видео с извинением он опубликовал в своем аккаунте. «Вчера перепил очень сильно, наговорил всяких гадостей. Всем, кого оскорбил, приношу свои извинения. То, что вчера наговорил — выпил очень много водки и „крыша поехала“. Сегодня проснулся, увидел это все. Еще раз приношу свои извинения, я был не прав», — говорит в записанном видео мужчина. Видео, опубликованное, по его словам, в алкогольном опьянении, стало причиной разбирательства в полиции, сообщает Properm. Сейчас в аккаунте бизнесмена оно удалено. В его адрес может быть составлен протокол об административном правонарушении за публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил РФ. По поводу инцидента URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, ответ на момент публикации не поступил. Роман Оснадчук ранее возглавлял общественную организацию «Молодые предприниматели Пермского края» в Березниках. Сейчас он ИП, занимается продажей морепродуктов.