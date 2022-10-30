В ЯНАО снизился уровень преступности

31 октября 2022 в 04:55 Размер текста - 17 +

Рейтинг регионов составлен по данным МВД России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На Ямале снизился уровень преступности в сравнении с прошлым годом. По данным рейтинга субъектов РФ, подготовленным по заказу агентства РИА Новости, ЯНАО занимает 22 место. «В основу исследования положены данные МВД России — количество преступлений зарегистрированных в январе—сентябре 2022 года. В ЯНАО за 9 месяцев 2022 года совершено 89,2 преступления на 10 тысяч населения, что на 8,2% меньше чем за аналогичный период 2021 года», — сообщает агентство. При этом количество тяжких преступлений в регионе за исследуемый период практически не изменилось. ЯНАО занимает 22 строчку рейтинга из 85 регионов (данных по 4 новым регионам нет). Согласно исследованию в среднем по России зафиксировано 102,9 преступлений на 10 тысяч жителей. Самыми безопасными регионами являются Чечня, Ингушетия и Дагестан. Наибольшее количество преступлений за девять месяцев совершено в Амурской области, на Алтае и в Бурятии. Ранее URA.RU рассказывало, что ЯНАО укрепил позиции среди регионов РФ по научно-техническому развитию. В рейтинге регионов Ямал занял 47 строчку, в то время как в 2020 году был на 49 месте.

На Ямале снизился уровень преступности в сравнении с прошлым годом. По данным рейтинга субъектов РФ, подготовленным по заказу агентства РИА Новости, ЯНАО занимает 22 место. «В основу исследования положены данные МВД России — количество преступлений зарегистрированных в январе—сентябре 2022 года. В ЯНАО за 9 месяцев 2022 года совершено 89,2 преступления на 10 тысяч населения, что на 8,2% меньше чем за аналогичный период 2021 года», — сообщает агентство. При этом количество тяжких преступлений в регионе за исследуемый период практически не изменилось. ЯНАО занимает 22 строчку рейтинга из 85 регионов (данных по 4 новым регионам нет). Согласно исследованию в среднем по России зафиксировано 102,9 преступлений на 10 тысяч жителей. Самыми безопасными регионами являются Чечня, Ингушетия и Дагестан. Наибольшее количество преступлений за девять месяцев совершено в Амурской области, на Алтае и в Бурятии. Ранее URA.RU рассказывало, что ЯНАО укрепил позиции среди регионов РФ по научно-техническому развитию. В рейтинге регионов Ямал занял 47 строчку, в то время как в 2020 году был на 49 месте.