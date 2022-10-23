ЯНАО укрепил позиции среди регионов РФ по научно-техническому развитию

ЯНАО усилил позиции по научно-техническому развитию в рейтинге регионов РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В рейтинге регионов России по научно-техническому развитию ЯНАО укрепил свои позиции, заняв 47-е место по итогам прошлого года. В 2020 ЯНАО занимал 49-е место, сообщает РИА «Новости».

«Ямало-Ненецкий автономный округ — 47-е место. Баллов — 32.01», — сообщает агентство. Лидирующую позицию занимает Москва, она набрала почти 80 баллов.

При составлении рейтинга анализировались характеристики материальной базы, человеческих ресурсов, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности.

Ранее URA.RU рассказало, что ЯНАО стал лидером по материальному благополучию населения. Регион получил в рейтинге максимальные 100 баллов.