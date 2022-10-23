23 октября 2022
22 октября 2022
21 октября 2022

ЯНАО укрепил позиции среди регионов РФ по научно-техническому развитию

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство компонентов для систем автоматического управления беспилотными транспортными средствами на базе НПОА. Екатеринбург, проверка качества, наука россии, научное производство
ЯНАО усилил позиции по научно-техническому развитию в рейтинге регионов РФ Фото:

В рейтинге регионов России по научно-техническому развитию ЯНАО укрепил свои позиции, заняв 47-е место по итогам прошлого года. В 2020 ЯНАО занимал 49-е место, сообщает РИА «Новости».

«Ямало-Ненецкий автономный округ — 47-е место. Баллов — 32.01», — сообщает агентство. Лидирующую позицию занимает Москва, она набрала почти 80 баллов.

При составлении рейтинга анализировались характеристики материальной базы, человеческих ресурсов, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности.

Ранее URA.RU рассказало, что ЯНАО стал лидером по материальному благополучию населения. Регион получил в рейтинге максимальные 100 баллов.

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В рейтинге регионов России по научно-техническому развитию ЯНАО укрепил свои позиции, заняв 47-е место по итогам прошлого года. В 2020 ЯНАО занимал 49-е место, сообщает РИА «Новости». «Ямало-Ненецкий автономный округ — 47-е место. Баллов — 32.01», — сообщает агентство. Лидирующую позицию занимает Москва, она набрала почти 80 баллов. При составлении рейтинга анализировались характеристики материальной базы, человеческих ресурсов, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности. Ранее URA.RU рассказало, что ЯНАО стал лидером по материальному благополучию населения. Регион получил в рейтинге максимальные 100 баллов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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