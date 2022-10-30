На свердловской трассе произошло пять ДТП из-за снегопада

31 октября 2022 в 07:36 Размер текста - 17 +

Пять аварий произошло на трассе Екатеринбург-Серов из-за снегопада Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Утром 31 октября на свердловской трассе Екатеринбург-Серов произошло пять ДТП из-за снегопада. Об этом сообщают очевидцы в соцсети. «Авария на 36 километре трассы Екатеринбург-Серов, машина поперек у отбойника. На 38 километре фура встала на подъеме. Еще через 13 км машина вылетела в кювет. На дороге гололед», — рассказал очевидец в сообществе «Екатеринбург-Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте». Помимо этого, читатель сообщает, что на 63 километре трассы к ДТП выехал эвакуатор и экипаж ДПС. Также, на дороге Екатеринбург-Серов грузовик вылетел в кювет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что водителям в Свердловской области следует заменить летние шины на колесах на зимние, так как в регионе ожидаются осадки. Наибольшее количество ДТП на дорогах случается именно после выпадения осадков.

Утром 31 октября на свердловской трассе Екатеринбург-Серов произошло пять ДТП из-за снегопада. Об этом сообщают очевидцы в соцсети. «Авария на 36 километре трассы Екатеринбург-Серов, машина поперек у отбойника. На 38 километре фура встала на подъеме. Еще через 13 км машина вылетела в кювет. На дороге гололед», — рассказал очевидец в сообществе «Екатеринбург-Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте». Помимо этого, читатель сообщает, что на 63 километре трассы к ДТП выехал эвакуатор и экипаж ДПС. Также, на дороге Екатеринбург-Серов грузовик вылетел в кювет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что водителям в Свердловской области следует заменить летние шины на колесах на зимние, так как в регионе ожидаются осадки. Наибольшее количество ДТП на дорогах случается именно после выпадения осадков.