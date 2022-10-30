30 октября 2022
29 октября 2022

На свердловской трассе произошло пять ДТП из-за снегопада

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, снег, машины, стоянка, авто, парковка
Пять аварий произошло на трассе Екатеринбург-Серов из-за снегопада Фото:

Утром 31 октября на свердловской трассе Екатеринбург-Серов произошло пять ДТП из-за снегопада. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

«Авария на 36 километре трассы Екатеринбург-Серов, машина поперек у отбойника. На 38 километре фура встала на подъеме. Еще через 13 км машина вылетела в кювет. На дороге гололед», — рассказал очевидец в сообществе «Екатеринбург-Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте».

Помимо этого, читатель сообщает, что на 63 километре трассы к ДТП выехал эвакуатор и экипаж ДПС. Также, на дороге Екатеринбург-Серов грузовик вылетел в кювет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что водителям в Свердловской области следует заменить летние шины на колесах на зимние, так как в регионе ожидаются осадки. Наибольшее количество ДТП на дорогах случается именно после выпадения осадков.

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Утром 31 октября на свердловской трассе Екатеринбург-Серов произошло пять ДТП из-за снегопада. Об этом сообщают очевидцы в соцсети. «Авария на 36 километре трассы Екатеринбург-Серов, машина поперек у отбойника. На 38 километре фура встала на подъеме. Еще через 13 км машина вылетела в кювет. На дороге гололед», — рассказал очевидец в сообществе «Екатеринбург-Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте». Помимо этого, читатель сообщает, что на 63 километре трассы к ДТП выехал эвакуатор и экипаж ДПС. Также, на дороге Екатеринбург-Серов грузовик вылетел в кювет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что водителям в Свердловской области следует заменить летние шины на колесах на зимние, так как в регионе ожидаются осадки. Наибольшее количество ДТП на дорогах случается именно после выпадения осадков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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