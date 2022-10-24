24 октября 2022

В ГИБДД обратились к свердловчанам из-за заморозков

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Гололёд. Курган, лед, гололед, скользкая дорога, скользко
Инспекторы дорожного движения призывают водителей переобуть машины и сменить стиль вождения на более аккуратный Фото:

Водителям в Свердловской области следует заменить летние шины на колесах на зимние, так как в регионе ожидаются осадки. С таким предупреждением выступили в областном ГИБДД.

«В ночные и утренние часы прогнозируются осадки на территории Свердловской области. Напоминаем водителям о своевременной замене колес на транспортных средствах — установка зимних шин поможет избежать неприятных ситуаций и ДТП на скользкой и заснеженной дороге», — отметили в ГИБДД.

Наибольшее количество ДТП на дорогах случается именно после выпадения осадков. Поэтому следует переобуть машину, а также сменить стиль вождения на более аккуратный, отмечают инспекторы.

В Свердловской области несколько дней назад местами выпал снег. Екатеринбург, в свою очередь, накрыл мощный снегопад. Во многом неожиданно — ведь синоптики расходились в прогнозах, ждать ли осадков.

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Водителям в Свердловской области следует заменить летние шины на колесах на зимние, так как в регионе ожидаются осадки. С таким предупреждением выступили в областном ГИБДД. «В ночные и утренние часы прогнозируются осадки на территории Свердловской области. Напоминаем водителям о своевременной замене колес на транспортных средствах — установка зимних шин поможет избежать неприятных ситуаций и ДТП на скользкой и заснеженной дороге», — отметили в ГИБДД. Наибольшее количество ДТП на дорогах случается именно после выпадения осадков. Поэтому следует переобуть машину, а также сменить стиль вождения на более аккуратный, отмечают инспекторы. В Свердловской области несколько дней назад местами выпал снег. Екатеринбург, в свою очередь, накрыл мощный снегопад. Во многом неожиданно — ведь синоптики расходились в прогнозах, ждать ли осадков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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