В ГИБДД обратились к свердловчанам из-за заморозков

Водителям в Свердловской области следует заменить летние шины на колесах на зимние, так как в регионе ожидаются осадки. С таким предупреждением выступили в областном ГИБДД.
«В ночные и утренние часы прогнозируются осадки на территории Свердловской области. Напоминаем водителям о своевременной замене колес на транспортных средствах — установка зимних шин поможет избежать неприятных ситуаций и ДТП на скользкой и заснеженной дороге», — отметили в ГИБДД.
Наибольшее количество ДТП на дорогах случается именно после выпадения осадков. Поэтому следует переобуть машину, а также сменить стиль вождения на более аккуратный, отмечают инспекторы.
В Свердловской области несколько дней назад местами выпал снег. Екатеринбург, в свою очередь, накрыл мощный снегопад. Во многом неожиданно — ведь синоптики расходились в прогнозах, ждать ли осадков.
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo