В ГИБДД обратились к свердловчанам из-за заморозков

25 октября 2022 в 01:45 Размер текста - 17 +

Инспекторы дорожного движения призывают водителей переобуть машины и сменить стиль вождения на более аккуратный Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Водителям в Свердловской области следует заменить летние шины на колесах на зимние, так как в регионе ожидаются осадки. С таким предупреждением выступили в областном ГИБДД. «В ночные и утренние часы прогнозируются осадки на территории Свердловской области. Напоминаем водителям о своевременной замене колес на транспортных средствах — установка зимних шин поможет избежать неприятных ситуаций и ДТП на скользкой и заснеженной дороге», — отметили в ГИБДД. Наибольшее количество ДТП на дорогах случается именно после выпадения осадков. Поэтому следует переобуть машину, а также сменить стиль вождения на более аккуратный, отмечают инспекторы. В Свердловской области несколько дней назад местами выпал снег. Екатеринбург, в свою очередь, накрыл мощный снегопад. Во многом неожиданно — ведь синоптики расходились в прогнозах, ждать ли осадков.

Водителям в Свердловской области следует заменить летние шины на колесах на зимние, так как в регионе ожидаются осадки. С таким предупреждением выступили в областном ГИБДД. «В ночные и утренние часы прогнозируются осадки на территории Свердловской области. Напоминаем водителям о своевременной замене колес на транспортных средствах — установка зимних шин поможет избежать неприятных ситуаций и ДТП на скользкой и заснеженной дороге», — отметили в ГИБДД. Наибольшее количество ДТП на дорогах случается именно после выпадения осадков. Поэтому следует переобуть машину, а также сменить стиль вождения на более аккуратный, отмечают инспекторы. В Свердловской области несколько дней назад местами выпал снег. Екатеринбург, в свою очередь, накрыл мощный снегопад. Во многом неожиданно — ведь синоптики расходились в прогнозах, ждать ли осадков.