Мэр Елена Ситникова отметила, что поддерживает решение местных властей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мэр Кургана Елена Ситникова заявила, что город украсят к Новому году имеющимся оборудованием. Видео с обращением Ситниковой было размещено в аккаунтах областного правительства в соцсетях. Ранее глава региона Вадим Шумков объяснил, что средства, которые планировали выделить на праздничную иллюминацию, направят для поддержки мобилизованных.

«Город с вами мы обязательно украсим, только теми фигурами, которые были приобретены городом в предыдущие годы. И он будет обязательно красивым», — рассказала Ситникова.

В том же видео она отметила, что поддерживает решение направить все средства, которые были предусмотрены на покупку нового оборудования к празднику, на приобретение экипировки мобилизованным курганцам. Ситникова уверена, что они обеспечены всем необходимым, но, по ее мнению, это оборудование точно не будет лишним.

Ранее об этом решении местных властей сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. До этого он негативно высказывался о «барыгах», которые взвинтили цены на экипировку для мобилизованных. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране.