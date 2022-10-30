В Тюмени впервые за 20 лет зарегистрировали случай смертельно опасной болезни

31 октября 2022 в 10:00 Размер текста - 17 +

В инфекционной больнице часть врачей никогда не сталкивались с ботулизмом на практике Фото: Николай Бастриков © URA.RU Жителя Тюмени спасли от ботулизма — редкой и смертельно опасной болезни, с которой областные инфекционисты не встречались больше 20 лет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной инфекционной клинической больницы. «У молодого человека внезапно запершило в горле, затруднилось дыхание, изменился голос, снизилась острота зрения. Также ему стало трудно глотать. Врачи заподозрили ботулизм. С этим редким заболеванием в областной инфекционной клинической больнице не встречались более 20 лет», — рассказали URA.RU в пресс-службе клиники. Многие из врачей ОИКБ знали о ботулизме только в теории. Чтобы помочь пациенту был собран консилиум из докторов клиники и специалистов кафедры инфекционных болезней и неврологов ТюмГМУ. Вместе с пациентом они по часам разобрали весь его прошлый месяц жизни, чтобы понять, что случилось с молодым человеком. Анализировали его питание, образ жизни. «Окончательно диагноз „ботулизм“ установили по результатам лабораторной диагностики. Пациенту оперативно ввели противоботулиническую сыворотку, которую доставили из Москвы меньше, чем за сутки. Уже через день состояние больного улучшилось, а через неделю наступило полное выздоровление», — сообщили в пресс-службе. Ботулизм — смертельно опасная болезнь. Бактерии, которые его вызывают, попадают в организм через раны, либо с едой или водой. Часто причиной становятся несвежие консервы. Как ранее писало URA.RU, в декабре 2018 года на Ямале был зарегистрирован массовый случай ботулизма. Семья из поселка Пурпе отравилась рыбой, которую им прислали из Дагестана. В итоге один человек скончался, а одна из пострадавших — беременная женщина, впала в кому. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителя Тюмени спасли от ботулизма — редкой и смертельно опасной болезни, с которой областные инфекционисты не встречались больше 20 лет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной инфекционной клинической больницы. «У молодого человека внезапно запершило в горле, затруднилось дыхание, изменился голос, снизилась острота зрения. Также ему стало трудно глотать. Врачи заподозрили ботулизм. С этим редким заболеванием в областной инфекционной клинической больнице не встречались более 20 лет», — рассказали URA.RU в пресс-службе клиники. Многие из врачей ОИКБ знали о ботулизме только в теории. Чтобы помочь пациенту был собран консилиум из докторов клиники и специалистов кафедры инфекционных болезней и неврологов ТюмГМУ. Вместе с пациентом они по часам разобрали весь его прошлый месяц жизни, чтобы понять, что случилось с молодым человеком. Анализировали его питание, образ жизни. «Окончательно диагноз „ботулизм“ установили по результатам лабораторной диагностики. Пациенту оперативно ввели противоботулиническую сыворотку, которую доставили из Москвы меньше, чем за сутки. Уже через день состояние больного улучшилось, а через неделю наступило полное выздоровление», — сообщили в пресс-службе. Ботулизм — смертельно опасная болезнь. Бактерии, которые его вызывают, попадают в организм через раны, либо с едой или водой. Часто причиной становятся несвежие консервы. Как ранее писало URA.RU, в декабре 2018 года на Ямале был зарегистрирован массовый случай ботулизма. Семья из поселка Пурпе отравилась рыбой, которую им прислали из Дагестана. В итоге один человек скончался, а одна из пострадавших — беременная женщина, впала в кому.