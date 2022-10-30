Полицейскому из Екатеринбурга, укравшему золото с трупа, вынесли приговор

31 октября 2022 в 10:59 Размер текста - 17 +

Екатеринбургский полицейский получил три года условно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-начальник отделения по борьбе с имущественными преступлениями отдела полиции Екатеринбурга Николай Миронов приговорен к трем годам лишения свободы условно за кражу. Летом 2021 года он, приехав на вызов, похитил две золотые цепочки с тела неизвестного мужчины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. В ходе расследования дела было установлено, что в августе 2021-го Миронов, возглавлявший на тот момент отделение по борьбе с имущественными преступлениями отдела уголовного розыска, приехал на очередной вызов — в машине было найдено тело мужчины. На его шее Миронов заметил две цепочки на общую сумму больше 280 тысяч рублей. Полицейский похитил их. В результате было возбуждено уголовное дело о тайном хищении чужого имущества в крупном размере. «Верх-Исетский районный суд с учетом позиции государственного обвинителя и личности подсудимого назначил Николаю Миронову наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, суд взыскал с осужденного сумму материального ущерба в пользу потерпевшего», — сообщили URA.RU в областной прокуратуре. В конце октября срок получил другой екатеринбургский полицейский — оперуполномоченный Александр Плаксин. Ради статистики раскрытия преступлений он сам делал «закладки» наркотиков. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Экс-начальник отделения по борьбе с имущественными преступлениями отдела полиции Екатеринбурга Николай Миронов приговорен к трем годам лишения свободы условно за кражу. Летом 2021 года он, приехав на вызов, похитил две золотые цепочки с тела неизвестного мужчины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. В ходе расследования дела было установлено, что в августе 2021-го Миронов, возглавлявший на тот момент отделение по борьбе с имущественными преступлениями отдела уголовного розыска, приехал на очередной вызов — в машине было найдено тело мужчины. На его шее Миронов заметил две цепочки на общую сумму больше 280 тысяч рублей. Полицейский похитил их. В результате было возбуждено уголовное дело о тайном хищении чужого имущества в крупном размере. «Верх-Исетский районный суд с учетом позиции государственного обвинителя и личности подсудимого назначил Николаю Миронову наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, суд взыскал с осужденного сумму материального ущерба в пользу потерпевшего», — сообщили URA.RU в областной прокуратуре. В конце октября срок получил другой екатеринбургский полицейский — оперуполномоченный Александр Плаксин. Ради статистики раскрытия преступлений он сам делал «закладки» наркотиков. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.