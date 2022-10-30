На «курганской Рублевке» нашли человека на скандальный пост

31 октября 2022 в 11:16 Размер текста - 17 +

В начале ноябре в Кетовском округе появится руководитель РАЙОНО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кетовском округе, известном как «курганская Рублевка», нашли кандидата на пост начальника управления народного образования. Госслужащие не хотели идти на эту должность из-за накопившихся проблем в сфере образования. Об этом URA.RU рассказал инсайдер, близкий к муниципальной политике. «В ближайшие дни отдел образования в администрации Кетовского округа возглавит Валентина Бакланова. Ранее она была начальником отдела образования в Юргамышском округе. Работала вместе с нынешним главой кетовского округа Олегом Язовских», — рассказал источник. По его словам, официальное вступление в должность произойдет в начале ноября. В разговоре с URA.RU глава Кетовского округа Олег Язовских пообещал прокомментировать ситуацию позже. В Кетовском отделе образования корреспонденту URA.RU сообщили: «И.о. главы отдела образования Ольга Каленик работает сегодня последний день, она находится на больничном. На сегодняшний день исполняющим обязанности руководителя является замначальника Наталья Лютый». В Юргамышском отделе образования на звонки URA.RU никто не ответил, получить оперативный комментарий от Баклановой не удалось. Ранее URA.RU писало, что чиновники отказывались идти на пост руководителя районо из-за «скандальной ауры» Кетовской школы и вопросов ее выкупа. Еще одной причиной являлся размер округа — большинство образовательный учреждений отдалены друг от друга, из-за чего их сложнее контролировать.

В Кетовском округе, известном как «курганская Рублевка», нашли кандидата на пост начальника управления народного образования. Госслужащие не хотели идти на эту должность из-за накопившихся проблем в сфере образования. Об этом URA.RU рассказал инсайдер, близкий к муниципальной политике. «В ближайшие дни отдел образования в администрации Кетовского округа возглавит Валентина Бакланова. Ранее она была начальником отдела образования в Юргамышском округе. Работала вместе с нынешним главой кетовского округа Олегом Язовских», — рассказал источник. По его словам, официальное вступление в должность произойдет в начале ноября. В разговоре с URA.RU глава Кетовского округа Олег Язовских пообещал прокомментировать ситуацию позже. В Кетовском отделе образования корреспонденту URA.RU сообщили: «И.о. главы отдела образования Ольга Каленик работает сегодня последний день, она находится на больничном. На сегодняшний день исполняющим обязанности руководителя является замначальника Наталья Лютый». В Юргамышском отделе образования на звонки URA.RU никто не ответил, получить оперативный комментарий от Баклановой не удалось. Ранее URA.RU писало, что чиновники отказывались идти на пост руководителя районо из-за «скандальной ауры» Кетовской школы и вопросов ее выкупа. Еще одной причиной являлся размер округа — большинство образовательный учреждений отдалены друг от друга, из-за чего их сложнее контролировать.