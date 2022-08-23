На «курганской рублевке» нет кандидатов на скандальный пост

24 августа 2022 в 17:43 Размер текста - 17 +

В Кетово Курганской области пустует место главы районо Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кетовском округе, известного как «курганская рублевка», нет кандидатов на должность начальника управления народного образования, чиновники отказываются идти на проблемный пост. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы образования. «Эта должность пустует довольно давно, а главы на ней сменялись часто. Никто не хочет управлять такой проблемной сферой, тем более из-за скандальной ауры Кетовской школы и вопросов ее выкупа. К тому же район сам по себе обширный, учреждения отдалены друг от друга, из-за этого их сложнее контролировать», — говорит инсайдер. В разговоре с URA.RU и. о. главы Кетовского округа Олег Язовских подтвердил, что на должности главы управления сейчас никого нет, на данный момент обязанности исполняют заместители. Также он отметил, что трудно подобрать подходящих кандидатов на это место. В районном управлении образования URA.RU ответили, что один кандидат все же нашелся. «Его выбрали на днях. Сейчас готовят все необходимые документы. Но говорить о том, что его утвердят, еще рано», — рассказали в районо. Ранее URA.RU сообщало, что в администрации Кургана два года пустует пост управляющего делами. В 2020 году с этого поста ушел Сергей Заскалькин, известный благодаря его комментарию для «Первого канала» про «скандинавские технологии» ремонта дорог в снегопад.

В Кетовском округе, известного как «курганская рублевка», нет кандидатов на должность начальника управления народного образования, чиновники отказываются идти на проблемный пост. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы образования. «Эта должность пустует довольно давно, а главы на ней сменялись часто. Никто не хочет управлять такой проблемной сферой, тем более из-за скандальной ауры Кетовской школы и вопросов ее выкупа. К тому же район сам по себе обширный, учреждения отдалены друг от друга, из-за этого их сложнее контролировать», — говорит инсайдер. В разговоре с URA.RU и. о. главы Кетовского округа Олег Язовских подтвердил, что на должности главы управления сейчас никого нет, на данный момент обязанности исполняют заместители. Также он отметил, что трудно подобрать подходящих кандидатов на это место. В районном управлении образования URA.RU ответили, что один кандидат все же нашелся. «Его выбрали на днях. Сейчас готовят все необходимые документы. Но говорить о том, что его утвердят, еще рано», — рассказали в районо. Ранее URA.RU сообщало, что в администрации Кургана два года пустует пост управляющего делами. В 2020 году с этого поста ушел Сергей Заскалькин, известный благодаря его комментарию для «Первого канала» про «скандинавские технологии» ремонта дорог в снегопад.