О массовом убийстве напавший на пермский вуз задумался в 7 классе

31 октября 2022 в 12:23 Размер текста - 17 +

В суде зачитали показания Тимура Бекмансурова Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Тимур Бекмансуров, в сентябре 2021 года совершивший вооруженное нападение на Пермский госуниверситет, впервые задумался о массовом убийстве еще в 7 классе. Это следует из его показаний, данных ранее, которые сегодня зачитали в суде, передает корреспондент URA.RU. «Впервые задумался о нападении в 7 классе. После переезда в Пермь стали появляться суицидальные мысли, но самому совершить это не хватило духа», — озвучил показания Бекмансурова прокурор. Причиной суицидальных мыслей молодой человек называл переезд в Пермь, так как здесь у него не было друзей и близких. Также Бекмансуров заявлял, что расстался со своей девушкой, поскольку боялся причинить ей вред. Он рассказывал следователям, что не смотря на ее хорошее поведение, он кричал и сильно ругался на нее. Бекмансуров устроил стрельбу в ПГНИУ 20 сентября 2021 года. В результате нападения погибли 6 человек, десятки пострадали. Он полностью признал во вину, но давать показания на суде отказался.

Тимур Бекмансуров, в сентябре 2021 года совершивший вооруженное нападение на Пермский госуниверситет, впервые задумался о массовом убийстве еще в 7 классе. Это следует из его показаний, данных ранее, которые сегодня зачитали в суде, передает корреспондент URA.RU. «Впервые задумался о нападении в 7 классе. После переезда в Пермь стали появляться суицидальные мысли, но самому совершить это не хватило духа», — озвучил показания Бекмансурова прокурор. Причиной суицидальных мыслей молодой человек называл переезд в Пермь, так как здесь у него не было друзей и близких. Также Бекмансуров заявлял, что расстался со своей девушкой, поскольку боялся причинить ей вред. Он рассказывал следователям, что не смотря на ее хорошее поведение, он кричал и сильно ругался на нее. Бекмансуров устроил стрельбу в ПГНИУ 20 сентября 2021 года. В результате нападения погибли 6 человек, десятки пострадали. Он полностью признал во вину, но давать показания на суде отказался.