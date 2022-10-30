30 октября 2022
29 октября 2022
28 октября 2022

О массовом убийстве напавший на пермский вуз задумался в 7 классе

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд над Тимуром Бекмансуровым. Пермь, террорист, пермский стрелок, бекмансуров тимур
В суде зачитали показания Тимура Бекмансурова Фото:
новость из сюжета
Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Тимур Бекмансуров, в сентябре 2021 года совершивший вооруженное нападение на Пермский госуниверситет, впервые задумался о массовом убийстве еще в 7 классе. Это следует из его показаний, данных ранее, которые сегодня зачитали в суде, передает корреспондент URA.RU.

«Впервые задумался о нападении в 7 классе. После переезда в Пермь стали появляться суицидальные мысли, но самому совершить это не хватило духа», — озвучил показания Бекмансурова прокурор. Причиной суицидальных мыслей молодой человек называл переезд в Пермь, так как здесь у него не было друзей и близких. Также Бекмансуров заявлял, что расстался со своей девушкой, поскольку боялся причинить ей вред. Он рассказывал следователям, что не смотря на ее хорошее поведение, он кричал и сильно ругался на нее.

Бекмансуров устроил стрельбу в ПГНИУ 20 сентября 2021 года. В результате нападения погибли 6 человек, десятки пострадали. Он полностью признал во вину, но давать показания на суде отказался.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Тимур Бекмансуров, в сентябре 2021 года совершивший вооруженное нападение на Пермский госуниверситет, впервые задумался о массовом убийстве еще в 7 классе. Это следует из его показаний, данных ранее, которые сегодня зачитали в суде, передает корреспондент URA.RU. «Впервые задумался о нападении в 7 классе. После переезда в Пермь стали появляться суицидальные мысли, но самому совершить это не хватило духа», — озвучил показания Бекмансурова прокурор. Причиной суицидальных мыслей молодой человек называл переезд в Пермь, так как здесь у него не было друзей и близких. Также Бекмансуров заявлял, что расстался со своей девушкой, поскольку боялся причинить ей вред. Он рассказывал следователям, что не смотря на ее хорошее поведение, он кричал и сильно ругался на нее. Бекмансуров устроил стрельбу в ПГНИУ 20 сентября 2021 года. В результате нападения погибли 6 человек, десятки пострадали. Он полностью признал во вину, но давать показания на суде отказался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...