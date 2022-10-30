30 октября 2022
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Сотни курганцев остались без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
В части Кургана отключили воду из-за аварии на водопроводе Фото:

В Кургане без воды остались жилые дома, здания детского сада и Центр медицины катастроф. Причина — повреждение водопровода. Информация об отключении опубликована 31 октября в группе компании «Водный Союз» в социальной сети «ВКонтакте».

«В связи с повреждением сетей водопровода сторонней организацией на улице Коли Мяготина,163 без холодной воды остались: ул. К.Мяготина,153, 155, 155б,159, 161 (детский сад №54), 161а,163, 163а, 165, 165а,167, 169, 167а (т/п №7); ул. Ленина,48а, 48б, ул. Станционная, 62а (Центр гигиены и эпидемиологии), 64а (административное здание), 62; ул. Пролетарская,65, 69 (детсад №54)», — указано в сообщении ресурсоснабжающей организации. Также воду отключили в Центре медицины катастроф (ул. Станционная, 60а). На сайте «Водного Союза» указано, что отключение произошло в 12:00.

Ранее URA.RU писало, что из-за изношенности городских сетей водоснабжения и канализации в Кургане происходят частые коммунальные аварии. «Водный Союз» в ближайшие три года потратит на их модернизацию более 600 млн рублей, из них около 220 млн рублей направили в этом году.

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В Кургане без воды остались жилые дома, здания детского сада и Центр медицины катастроф. Причина — повреждение водопровода. Информация об отключении опубликована 31 октября в группе компании «Водный Союз» в социальной сети «ВКонтакте». «В связи с повреждением сетей водопровода сторонней организацией на улице Коли Мяготина,163 без холодной воды остались: ул. К.Мяготина,153, 155, 155б,159, 161 (детский сад №54), 161а,163, 163а, 165, 165а,167, 169, 167а (т/п №7); ул. Ленина,48а, 48б, ул. Станционная, 62а (Центр гигиены и эпидемиологии), 64а (административное здание), 62; ул. Пролетарская,65, 69 (детсад №54)», — указано в сообщении ресурсоснабжающей организации. Также воду отключили в Центре медицины катастроф (ул. Станционная, 60а). На сайте «Водного Союза» указано, что отключение произошло в 12:00. Ранее URA.RU писало, что из-за изношенности городских сетей водоснабжения и канализации в Кургане происходят частые коммунальные аварии. «Водный Союз» в ближайшие три года потратит на их модернизацию более 600 млн рублей, из них около 220 млн рублей направили в этом году.
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