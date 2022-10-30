Уставший пермяк продает грибное производство

Пермяк, уставший от грибного производства, решил его продать. Соответствующее объявление появилось на сервисе Avito.
«Продам готовый бизнес по выращиванию шампиньонов. Продаю по причине выгорания, хочу сменить деятельность на другую. Скажу сразу: бизнес не для халявщиков, придетмя работать и вкладывать как время, так и деньги», — указал владелец фермы.
Производство шампиньонов находится на арендованном цокольном этаже дома по адресу ул. Чехова, 4. По словам автора объявления, там все готово к работе: стеллажи, вентиляция, место для отдыха. Имеется холодильная камера, климатическое оборудование, санузел. На выходе получается около 1200-1500 килограммов грибов. Сезон — с осени до конца весны.
Пермяк готов отдать группу в соцсети «ВКонтакте» с покупателями, рассказать, как выращивать грибы, и пригласить в сообщество грибоводов. За готовый бизнес владелец просит 200 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам за сбор ядовитых грибов готовы платить 100 тысяч рублей. Из мухоморов делают мази и настойки.
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