Уставший пермяк продает грибное производство

В Перми продается действующее производство шампиньонов

31 октября 2022 в 13:32 Размер текста - 17 +

Владелец фермы готов предоставить все, что нужно для выращивания шампиньонов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пермяк, уставший от грибного производства, решил его продать. Соответствующее объявление появилось на сервисе Avito. «Продам готовый бизнес по выращиванию шампиньонов. Продаю по причине выгорания, хочу сменить деятельность на другую. Скажу сразу: бизнес не для халявщиков, придетмя работать и вкладывать как время, так и деньги», — указал владелец фермы. Производство шампиньонов находится на арендованном цокольном этаже дома по адресу ул. Чехова, 4. По словам автора объявления, там все готово к работе: стеллажи, вентиляция, место для отдыха. Имеется холодильная камера, климатическое оборудование, санузел. На выходе получается около 1200-1500 килограммов грибов. Сезон — с осени до конца весны. Пермяк готов отдать группу в соцсети «ВКонтакте» с покупателями, рассказать, как выращивать грибы, и пригласить в сообщество грибоводов. За готовый бизнес владелец просит 200 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам за сбор ядовитых грибов готовы платить 100 тысяч рублей. Из мухоморов делают мази и настойки.

Пермяк, уставший от грибного производства, решил его продать. Соответствующее объявление появилось на сервисе Avito. «Продам готовый бизнес по выращиванию шампиньонов. Продаю по причине выгорания, хочу сменить деятельность на другую. Скажу сразу: бизнес не для халявщиков, придетмя работать и вкладывать как время, так и деньги», — указал владелец фермы. Производство шампиньонов находится на арендованном цокольном этаже дома по адресу ул. Чехова, 4. По словам автора объявления, там все готово к работе: стеллажи, вентиляция, место для отдыха. Имеется холодильная камера, климатическое оборудование, санузел. На выходе получается около 1200-1500 килограммов грибов. Сезон — с осени до конца весны. Пермяк готов отдать группу в соцсети «ВКонтакте» с покупателями, рассказать, как выращивать грибы, и пригласить в сообщество грибоводов. За готовый бизнес владелец просит 200 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам за сбор ядовитых грибов готовы платить 100 тысяч рублей. Из мухоморов делают мази и настойки.