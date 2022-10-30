30 октября 2022
29 октября 2022
28 октября 2022

Уставший пермяк продает грибное производство

В Перми продается действующее производство шампиньонов
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин во время посещения выставки
Владелец фермы готов предоставить все, что нужно для выращивания шампиньонов Фото:

Пермяк, уставший от грибного производства, решил его продать. Соответствующее объявление появилось на сервисе Avito.

«Продам готовый бизнес по выращиванию шампиньонов. Продаю по причине выгорания, хочу сменить деятельность на другую. Скажу сразу: бизнес не для халявщиков, придетмя работать и вкладывать как время, так и деньги», — указал владелец фермы.

Производство шампиньонов находится на арендованном цокольном этаже дома по адресу ул. Чехова, 4. По словам автора объявления, там все готово к работе: стеллажи, вентиляция, место для отдыха. Имеется холодильная камера, климатическое оборудование, санузел. На выходе получается около 1200-1500 килограммов грибов. Сезон — с осени до конца весны.

Пермяк готов отдать группу в соцсети «ВКонтакте» с покупателями, рассказать, как выращивать грибы, и пригласить в сообщество грибоводов. За готовый бизнес владелец просит 200 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам за сбор ядовитых грибов готовы платить 100 тысяч рублей. Из мухоморов делают мази и настойки.

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Пермяк, уставший от грибного производства, решил его продать. Соответствующее объявление появилось на сервисе Avito. «Продам готовый бизнес по выращиванию шампиньонов. Продаю по причине выгорания, хочу сменить деятельность на другую. Скажу сразу: бизнес не для халявщиков, придетмя работать и вкладывать как время, так и деньги», — указал владелец фермы. Производство шампиньонов находится на арендованном цокольном этаже дома по адресу ул. Чехова, 4. По словам автора объявления, там все готово к работе: стеллажи, вентиляция, место для отдыха. Имеется холодильная камера, климатическое оборудование, санузел. На выходе получается около 1200-1500 килограммов грибов. Сезон — с осени до конца весны. Пермяк готов отдать группу в соцсети «ВКонтакте» с покупателями, рассказать, как выращивать грибы, и пригласить в сообщество грибоводов. За готовый бизнес владелец просит 200 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам за сбор ядовитых грибов готовы платить 100 тысяч рублей. Из мухоморов делают мази и настойки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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