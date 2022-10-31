СБУ обвинила украинцев в госизмене, заподозрив их в работе на РИА Новости

31 октября 2022 в 13:51 Размер текста - 17 +

Задержанные выдавали себя за блогеров, заявили в ведомстве Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Два жителя Николаева Николаевской области попали под подозрение со стороны Службы безопасности Украины (СБУ). Утверждается, что они могли работать на информационное агентство РИА Новости. Об этом сообщается на официальном сайте СБУ. «Задержанные — двое местных жителей — „выдавали себя за блогеров“. При этом, их „связными“, якобы являлись несколько представителей агентства РИА Новости», — рассказали в пресс-службе ведомства. Там добавили, что обоим фигурантам дела предъявлено обвинение в госизмене, совершенное во время военного положения. Ранее СБУ задержали директора завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, который обвиняется в работе на Россию. Сам директор считает решение суда о своем аресте недоразумением, передает телеканал 360.

Два жителя Николаева Николаевской области попали под подозрение со стороны Службы безопасности Украины (СБУ). Утверждается, что они могли работать на информационное агентство РИА Новости. Об этом сообщается на официальном сайте СБУ. «Задержанные — двое местных жителей — „выдавали себя за блогеров“. При этом, их „связными“, якобы являлись несколько представителей агентства РИА Новости», — рассказали в пресс-службе ведомства. Там добавили, что обоим фигурантам дела предъявлено обвинение в госизмене, совершенное во время военного положения. Ранее СБУ задержали директора завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, который обвиняется в работе на Россию. Сам директор считает решение суда о своем аресте недоразумением, передает телеканал 360.