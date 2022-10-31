Кто такой генерал Андрей Мордвичев, заменяющий Лапина

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Андрей Мордвичев заменит Александра Лапина
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Андрей Николаевич Мордвичев родился 14 января 1976 года. Руководил легендарной 4-й гвардейской танковой Кантемировской бригадой, которая во времена Великой Отечественной войны отметилась на Курской дуге.

Во время грузинско-абхазской войны командовал 28-й мотострелковой бригадой, которая выполняла миротворческие функции. В ходе специальной военной операции был ответственен за освобождение Мариуполя в Донецкой Народной Республике, а также за взятие «Азовстали».

Имеет звание гвардии генерал-лейтенанта. Награжден орденом «За военные заслуги» и медалью Суворова.

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Андрей Николаевич Мордвичев родился 14 января 1976 года. Руководил легендарной 4-й гвардейской танковой Кантемировской бригадой, которая во времена Великой Отечественной войны отметилась на Курской дуге. Во время грузинско-абхазской войны командовал 28-й мотострелковой бригадой, которая выполняла миротворческие функции. В ходе специальной военной операции был ответственен за освобождение Мариуполя в Донецкой Народной Республике, а также за взятие «Азовстали». Имеет звание гвардии генерал-лейтенанта. Награжден орденом «За военные заслуги» и медалью Суворова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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