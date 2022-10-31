Кто такой генерал Андрей Мордвичев, заменяющий Лапина

Андрей Мордвичев заменит Александра Лапина
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Андрей Николаевич Мордвичев родился 14 января 1976 года. Руководил легендарной 4-й гвардейской танковой Кантемировской бригадой, которая во времена Великой Отечественной войны отметилась на Курской дуге.
Во время грузинско-абхазской войны командовал 28-й мотострелковой бригадой, которая выполняла миротворческие функции. В ходе специальной военной операции был ответственен за освобождение Мариуполя в Донецкой Народной Республике, а также за взятие «Азовстали».
Имеет звание гвардии генерал-лейтенанта. Награжден орденом «За военные заслуги» и медалью Суворова.
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