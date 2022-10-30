30 октября 2022
29 октября 2022

Напавший на пермский вуз рассказал о причинах преступления

Причиной нападения на пермский вуз Бекмансуров назвал немотивированную агрессию к людям
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над Тимуром Бекмансуровым. Пермь, террорист, пермский стрелок, бекмансуров тимур
Бекмансуров пожаловался на шум в голове и немотивированную агрессию Фото:
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Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Тимур Бекмансуров, совершивший вооруженное нападение на Пермский университет в сентябре, сообщил, что причиной массового убийства стала немотивированная агрессия, которая появилась у него в 14 лет. Сегодня обвиняемый ответил на вопросы прокурора в зале суда. На месте находится корреспондент URA.RU.

«Примерно в 14 лет у меня начался звон в ушах и шум в голове. Тогда же появилась немотивированная агрессия к людям и мысли о суициде», — заявил Бекмансуров. По его словам, ему казалось, что за ним следят. Примерно с 14 лет он стал использовать специальные программы, чтобы скрыть следы своего нахождения в интернете.

Бекмансуров напал на вуз в сентябре 2021 года. Тогда погибли 6 человек, десятки пострадали. Он полностью признал вину, на допросе он также говорил, что впервые задумался о массовом убийстве еще в седьмом классе.

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Тимур Бекмансуров, совершивший вооруженное нападение на Пермский университет в сентябре, сообщил, что причиной массового убийства стала немотивированная агрессия, которая появилась у него в 14 лет. Сегодня обвиняемый ответил на вопросы прокурора в зале суда. На месте находится корреспондент URA.RU. «Примерно в 14 лет у меня начался звон в ушах и шум в голове. Тогда же появилась немотивированная агрессия к людям и мысли о суициде», — заявил Бекмансуров. По его словам, ему казалось, что за ним следят. Примерно с 14 лет он стал использовать специальные программы, чтобы скрыть следы своего нахождения в интернете. Бекмансуров напал на вуз в сентябре 2021 года. Тогда погибли 6 человек, десятки пострадали. Он полностью признал вину, на допросе он также говорил, что впервые задумался о массовом убийстве еще в седьмом классе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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