Напавший на пермский вуз рассказал о причинах преступления

Тимур Бекмансуров, совершивший вооруженное нападение на Пермский университет в сентябре, сообщил, что причиной массового убийства стала немотивированная агрессия, которая появилась у него в 14 лет. Сегодня обвиняемый ответил на вопросы прокурора в зале суда. На месте находится корреспондент URA.RU.
«Примерно в 14 лет у меня начался звон в ушах и шум в голове. Тогда же появилась немотивированная агрессия к людям и мысли о суициде», — заявил Бекмансуров. По его словам, ему казалось, что за ним следят. Примерно с 14 лет он стал использовать специальные программы, чтобы скрыть следы своего нахождения в интернете.
Бекмансуров напал на вуз в сентябре 2021 года. Тогда погибли 6 человек, десятки пострадали. Он полностью признал вину, на допросе он также говорил, что впервые задумался о массовом убийстве еще в седьмом классе.
Тимур Бекмансуров, совершивший вооруженное нападение на Пермский университет в сентябре, сообщил, что причиной массового убийства стала немотивированная агрессия, которая появилась у него в 14 лет. Сегодня обвиняемый ответил на вопросы прокурора в зале суда. На месте находится корреспондент URA.RU. «Примерно в 14 лет у меня начался звон в ушах и шум в голове. Тогда же появилась немотивированная агрессия к людям и мысли о суициде», — заявил Бекмансуров. По его словам, ему казалось, что за ним следят. Примерно с 14 лет он стал использовать специальные программы, чтобы скрыть следы своего нахождения в интернете. Бекмансуров напал на вуз в сентябре 2021 года. Тогда погибли 6 человек, десятки пострадали. Он полностью признал вину, на допросе он также говорил, что впервые задумался о массовом убийстве еще в седьмом классе.