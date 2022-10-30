30 октября 2022
29 октября 2022

В Сургуте суд отправил в колонию мужчину, напавшего на полицейских

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебный процесс по уголовному делу Илья Рожкова. Курган, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс, документы к заседанию
На правоохранителей мужчина напал прямо в участке полиции Фото:

Житель Сургута (ХМАО) приговорен к двум годам колонии за применение насилия в отношении сотрудников полиции. Об этом URA.RU сообщили в транспортной прокуратуре УрФО.

«В январе 2022 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в служебном помещении Сургутского ЛО МВД России на транспорте умышленно нанес удары кулаками двум сотрудникам полиции. Целью нападения было воспрепятствование их законной деятельности по обеспечению правопорядка», — сообщают в ведомстве.

Суд признал нападавшего виновным по статье применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Злоумышленник приговорен к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске местная жительница обматерила и укусила полицейского. За пьяную выходку женщину суд приговорил к штрафу в 10 тысяч рублей и одному году лишения свободы условно.

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Житель Сургута (ХМАО) приговорен к двум годам колонии за применение насилия в отношении сотрудников полиции. Об этом URA.RU сообщили в транспортной прокуратуре УрФО. «В январе 2022 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в служебном помещении Сургутского ЛО МВД России на транспорте умышленно нанес удары кулаками двум сотрудникам полиции. Целью нападения было воспрепятствование их законной деятельности по обеспечению правопорядка», — сообщают в ведомстве. Суд признал нападавшего виновным по статье применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Злоумышленник приговорен к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима. Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске местная жительница обматерила и укусила полицейского. За пьяную выходку женщину суд приговорил к штрафу в 10 тысяч рублей и одному году лишения свободы условно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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