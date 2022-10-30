В Сургуте суд отправил в колонию мужчину, напавшего на полицейских

31 октября 2022 в 15:03 Размер текста - 17 +

На правоохранителей мужчина напал прямо в участке полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Сургута (ХМАО) приговорен к двум годам колонии за применение насилия в отношении сотрудников полиции. Об этом URA.RU сообщили в транспортной прокуратуре УрФО. «В январе 2022 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в служебном помещении Сургутского ЛО МВД России на транспорте умышленно нанес удары кулаками двум сотрудникам полиции. Целью нападения было воспрепятствование их законной деятельности по обеспечению правопорядка», — сообщают в ведомстве. Суд признал нападавшего виновным по статье применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Злоумышленник приговорен к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима. Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске местная жительница обматерила и укусила полицейского. За пьяную выходку женщину суд приговорил к штрафу в 10 тысяч рублей и одному году лишения свободы условно.

Житель Сургута (ХМАО) приговорен к двум годам колонии за применение насилия в отношении сотрудников полиции. Об этом URA.RU сообщили в транспортной прокуратуре УрФО. «В январе 2022 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в служебном помещении Сургутского ЛО МВД России на транспорте умышленно нанес удары кулаками двум сотрудникам полиции. Целью нападения было воспрепятствование их законной деятельности по обеспечению правопорядка», — сообщают в ведомстве. Суд признал нападавшего виновным по статье применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Злоумышленник приговорен к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима. Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске местная жительница обматерила и укусила полицейского. За пьяную выходку женщину суд приговорил к штрафу в 10 тысяч рублей и одному году лишения свободы условно.