Полковник Селиверстов объяснил, почему россияне продолжают получать повестки

Полковник Селиверстов: повестки продолжают приходить россиянам для сверки данных

31 октября 2022 в 15:52 Размер текста - 17 +

Повестку должны вручить лично в руки, напомнил Виктор Селиверстов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России После того, как российские регионы отчитались о выполнении плана по частичной мобилизации, граждане все равно могут получать повестки. Как рассказал в беседе с URA.RU депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия», полковник запаса Виктор Селиверстов, это необходимо для сверки данных военкоматов. «Повестки могут приходить для сверки данных. У нас учет в военкоматах устарел, надо это все переводить в цифру, конечно. Если сверка данных, надо идти. Тут ничего такого нет. Что там в военкоматах звери, что-ли, сидят? Общая тревожность в обществе есть. Но от всего не убежишь», — сказал Виктор Селиверстов. Депутат отметил, что сообщения о завершении частичной мобилизации — не гарантия ее завершения. «Регионы отчитались. Но чтобы мобилизация закончилась, недостаточно по телевизору объявить. Значит, не прошла команда. Раз министр обороны отчитался, значит, решение сверху, скорее всего, принято. Просто это уже технологический вопрос», — объяснил заместитель руководителя фракции. Президент России Владимир Путин подписал 21 сентября указ о частичной мобилизации в стране. 14 октября он сообщил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 октября заявил о завершении частичной мобилизации в России. Путин поручил Минобороны усовершенствовать порядок мобилизации, а также модернизировать всю систему работы военкоматов.

После того, как российские регионы отчитались о выполнении плана по частичной мобилизации, граждане все равно могут получать повестки. Как рассказал в беседе с URA.RU депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия», полковник запаса Виктор Селиверстов, это необходимо для сверки данных военкоматов. «Повестки могут приходить для сверки данных. У нас учет в военкоматах устарел, надо это все переводить в цифру, конечно. Если сверка данных, надо идти. Тут ничего такого нет. Что там в военкоматах звери, что-ли, сидят? Общая тревожность в обществе есть. Но от всего не убежишь», — сказал Виктор Селиверстов. Депутат отметил, что сообщения о завершении частичной мобилизации — не гарантия ее завершения. «Регионы отчитались. Но чтобы мобилизация закончилась, недостаточно по телевизору объявить. Значит, не прошла команда. Раз министр обороны отчитался, значит, решение сверху, скорее всего, принято. Просто это уже технологический вопрос», — объяснил заместитель руководителя фракции. Президент России Владимир Путин подписал 21 сентября указ о частичной мобилизации в стране. 14 октября он сообщил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 октября заявил о завершении частичной мобилизации в России. Путин поручил Минобороны усовершенствовать порядок мобилизации, а также модернизировать всю систему работы военкоматов.