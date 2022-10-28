Путин анонсировал апгрейд системы мобилизации

Президент поднимет работу с запасниками на новый уровень

28 октября 2022 в 23:08 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поручил военным усовершенствовать порядок мобилизации Фото: пресс-служба Администрации Президента РФ статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны усовершенствовать порядок мобилизации, ликвидировав вскрывшиеся недостатки. Глава государства приказал министру обороны Сергею Шойгу тщательно тренировать военнослужащих перед отправкой в зону боевых действий, без проволочек обеспечивать их современной формой и снаряжением, а также модернизировать всю систему работы военкоматов. Эти меры выведут работу с запасниками на новый уровень и расширят возможности Вооруженных сил, рассказали URA.RU эксперты. Во время доклада Путину 28 октября Шойгу объявил частичную мобилизацию в России оконченной, а поставленные задачи выполненными. «Установленное задание призвать 300 тысяч человек выполнено. Мероприятия по частичной мобилизации закончены. 13 тысяч граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев», — сообщил главнокомандующему Шойгу. По его словам, из всех мобилизованных 41 тысяча человек уже участвует в боевых действиях, а остальные продолжают проходить подготовку либо в районе СВО, либо на военных полигонах. Президент Путин поручил министру обороны Шойгу модернизировать всю систему работы военкоматов Фото: пресс-служба Администрации Президента РФ Президент попросил Шойгу передать в войска его благодарность защищающим Россию патриотам. «Хочу поблагодарить всех, кто вступил в ряды Вооруженных сил. Хочу сказать им спасибо за верность долгу, за патриотизм, за твердую решимость защищать нашу страну, защищать Россию, а значит, свой дом, свою семью, наших граждан, наших людей», — сказал верховный главнокомандующий. Также Путин отметил важность контроля за тем, чтобы в зону боевых действий направлялись только хорошо подготовленные, обученные и оснащенные солдаты и офицеры. В связи с выявленными в ходе мобилизации недостатками президент поручил министру обороны модернизировать всю систему работы военкоматов. «Это, наверное, было неизбежно, давно в нашей стране подобных мероприятий не проводилось. Но, тем не менее, нужно сделать необходимые выводы. Нужно модернизировать всю систему работы военкоматов. Эта работа напрямую связана с взаимодействием с региональными органами власти. Она должна быть выстроена на современном уровне», — подчеркнул Путин. Он потребовал от Минобороны в срок до декабря на экспертном уровне обсудить соответствующие вопросы и разработать предложения по совершенствованию системы воинского призыва. «На сегодняшний день самое главное — это экипировка, подготовка, слаживание и все, что связано с тем, чтобы люди чувствовали себя уверенно, если им потребуется принимать участие непосредственно в боевых действиях», — добавил российский лидер. Сегодня самое главное — это экипировка, подготовка, слаживание военных в зоне СВО, заявил Путин Фото: пресс-служба Администрации Президента РФ Необходимость глубокой модернизации работы военкоматов, которую поручил провести Путин, давно назрела из-за накопившихся проблем, рассказал URA.RU генерал-лейтенант запаса Григорий Фоменко. «Чтобы в военкоматах не было неразберихи, нужно улучшить учет тех, кто находится в запасе. В советские времена военнообязанные самостоятельно сообщали о всех изменениях в своем образовании, месте жительства, специальности и семейном положении без повесток. Военкоматы также вели учет грузового транспорта и спецтехники, в том числе частной. Сейчас нужно наладить поступление такой информации. Кроме того, военкоматам полагается быть военной организацией, где служат офицеры с надлежащей подготовкой и содержанием. Но при министре обороны Анатолии Сердюкове военкоматы стали гражданскими организациями, военные там остались лишь на отдельных должностях, а основную часть работы гражданские выполняют как могут», — перечислил проблемы генерал. Анонсированные президентом меры по улучшению порядка мобилизации должны поднять работу военкоматов на качественно новый уровень и тем самым расширить возможности Вооруженных сил, считает военный эксперт полковник Виктор Литовкин. «Наши военкоматы сейчас работают прямо как в 19 веке: там бумажный учет, на каждого запасника папка, заполняют их бабушки и дедушки, а с ними один офицер. Они просто не знают, что происходит с запасниками. Нужно компьютеризировать систему учета, зарплаты повышать, привлекать туда военных с нужными специальностями. Нужно сделать так, чтобы военкоматы стали ближе к людям, ходили во все организации в зоне своей ответственности, чтобы люди от них не шарахались. Нужно запасников на учения время от времени приглашать, чтобы навыки не терялись. Если наконец-то все это решить, то, безусловно, это будет качественно новый уровень», — подтвердил Литовкин. Новость по теме Шойгу заявил о завершении частичной мобилизации в России. Видео Пользу от улучшения порядка мобилизации получат не только Вооруженные силы, но и все общество, убежден директор Института политических исследований Сергей Марков. «Есть разные категории военнослужащих и запасников — с боевым опытом, с опытом военной службы, с опытом работы в силовых структурах, и есть без опыта, и государств определяет порядок их мобилизации. Речь идет о реорганизации работы, выгоду от которой в конечном счете получит все общество. Не будет таких грубых ошибок, когда десятки тысяч людей, которые не подлежали мобилизации, были по ошибке оторваны от своих дел», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны усовершенствовать порядок мобилизации, ликвидировав вскрывшиеся недостатки. Глава государства приказал министру обороны Сергею Шойгу тщательно тренировать военнослужащих перед отправкой в зону боевых действий, без проволочек обеспечивать их современной формой и снаряжением, а также модернизировать всю систему работы военкоматов. Эти меры выведут работу с запасниками на новый уровень и расширят возможности Вооруженных сил, рассказали URA.RU эксперты. Во время доклада Путину 28 октября Шойгу объявил частичную мобилизацию в России оконченной, а поставленные задачи выполненными. «Установленное задание призвать 300 тысяч человек выполнено. Мероприятия по частичной мобилизации закончены. 13 тысяч граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев», — сообщил главнокомандующему Шойгу. По его словам, из всех мобилизованных 41 тысяча человек уже участвует в боевых действиях, а остальные продолжают проходить подготовку либо в районе СВО, либо на военных полигонах. Президент попросил Шойгу передать в войска его благодарность защищающим Россию патриотам. «Хочу поблагодарить всех, кто вступил в ряды Вооруженных сил. Хочу сказать им спасибо за верность долгу, за патриотизм, за твердую решимость защищать нашу страну, защищать Россию, а значит, свой дом, свою семью, наших граждан, наших людей», — сказал верховный главнокомандующий. Также Путин отметил важность контроля за тем, чтобы в зону боевых действий направлялись только хорошо подготовленные, обученные и оснащенные солдаты и офицеры. В связи с выявленными в ходе мобилизации недостатками президент поручил министру обороны модернизировать всю систему работы военкоматов. «Это, наверное, было неизбежно, давно в нашей стране подобных мероприятий не проводилось. Но, тем не менее, нужно сделать необходимые выводы. Нужно модернизировать всю систему работы военкоматов. Эта работа напрямую связана с взаимодействием с региональными органами власти. Она должна быть выстроена на современном уровне», — подчеркнул Путин. Он потребовал от Минобороны в срок до декабря на экспертном уровне обсудить соответствующие вопросы и разработать предложения по совершенствованию системы воинского призыва. Необходимость глубокой модернизации работы военкоматов, которую поручил провести Путин, давно назрела из-за накопившихся проблем, рассказал URA.RU генерал-лейтенант запаса Григорий Фоменко. «Чтобы в военкоматах не было неразберихи, нужно улучшить учет тех, кто находится в запасе. В советские времена военнообязанные самостоятельно сообщали о всех изменениях в своем образовании, месте жительства, специальности и семейном положении без повесток. Военкоматы также вели учет грузового транспорта и спецтехники, в том числе частной. Сейчас нужно наладить поступление такой информации. Кроме того, военкоматам полагается быть военной организацией, где служат офицеры с надлежащей подготовкой и содержанием. Но при министре обороны Анатолии Сердюкове военкоматы стали гражданскими организациями, военные там остались лишь на отдельных должностях, а основную часть работы гражданские выполняют как могут», — перечислил проблемы генерал. Анонсированные президентом меры по улучшению порядка мобилизации должны поднять работу военкоматов на качественно новый уровень и тем самым расширить возможности Вооруженных сил, считает военный эксперт полковник Виктор Литовкин. «Наши военкоматы сейчас работают прямо как в 19 веке: там бумажный учет, на каждого запасника папка, заполняют их бабушки и дедушки, а с ними один офицер. Они просто не знают, что происходит с запасниками. Нужно компьютеризировать систему учета, зарплаты повышать, привлекать туда военных с нужными специальностями. Нужно сделать так, чтобы военкоматы стали ближе к людям, ходили во все организации в зоне своей ответственности, чтобы люди от них не шарахались. Нужно запасников на учения время от времени приглашать, чтобы навыки не терялись. Если наконец-то все это решить, то, безусловно, это будет качественно новый уровень», — подтвердил Литовкин. Пользу от улучшения порядка мобилизации получат не только Вооруженные силы, но и все общество, убежден директор Института политических исследований Сергей Марков. «Есть разные категории военнослужащих и запасников — с боевым опытом, с опытом военной службы, с опытом работы в силовых структурах, и есть без опыта, и государств определяет порядок их мобилизации. Речь идет о реорганизации работы, выгоду от которой в конечном счете получит все общество. Не будет таких грубых ошибок, когда десятки тысяч людей, которые не подлежали мобилизации, были по ошибке оторваны от своих дел», — заключил эксперт.