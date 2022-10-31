В Екатеринбурге возник дефицит основных препаратов от болезни Паркинсона

В аптеках столицы Урала дефицит лекарственных препаратов с леводопой Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В аптеках Екатеринбурга возник дефицит лекарственных препаратов с леводопой, которые назначают людям с болезнью Паркинсона. Об этом рассказали читатели URA.RU. Препараты индийской компании «Торрент Фармасьютикалс» и фармацевтической компании «Лек д. д., Словения» найти в аптеках столицы Урала практически невозможно. Речь идет о лекарствах «Наком» и «Тидомет форте».

«В аптеках Екатеринбурга нет препаратов от Паркинсона. Сейчас вот мама выпила последнюю таблетку „Тидомет форте“, и что будет дальше — непонятно. На данный момент даже индийских аналогов нет ни в одной из сети аптек», — посетовал житель столицы Урала Александр.

По словам другого жителя уральской столицы, препарат «Ником» отсутствует в аптечных сетях города. «Я обошла многие аптеки, но найти препарат так и не смогла. Предзаказ делать тоже бессмысленно, так как фармацевты сами не знают, когда препарат поступит в продажу», — поделилась Екатерина.

Источник URA.RU в медицинских кругах заявил, что отечественные дженерики также найти в аптеках сложно. «Фармрынок страны производит аналоги препаратов для пациентов с Паркинсоном. Однако их тоже сложно найти в аптеках. Например, „Бензиэль“ (ЗАО Канонфарма Продакшн) и „Леводоп“ (ООО „Изварино Фарма“) также в дефиците», — отметил собеседник агентства.

Агентство обратилось за комментарием в региональный минздрав. Там отметили, что действительно, лекарственные препараты «Тидомет» и «Наком» (МНН Леводопа+Карбидопа) находятся на фармацевтическом рынке в ограниченном количестве. «По информации дистрибьюторов, появление препаратов в аптеках Свердловской области ожидается во второй половине ноября. Пациентам необходимо обратиться к неврологу для временной замены терапии. Для льготных категорий граждан препарат МНН Леводопа+Карбидопа закуплен и имеется в наличии», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что лечение болезни Паркинсона сводится к тому, чтобы восстановить концентрацию дофамина в мозге. Для этого существует всего шесть групп лекарств, среди которых и препараты леводопа. Леводопа — это золотой стандарт лечения болезни Паркинсона. В мире от этой болезни страдают порядка 5 миллионов человек.

В России приблизительно проживает порядка 210 тысяч пациентов с болезнью Паркинсона. Чаще всего это люди пожилого возраста: у лиц старше 60 лет паркинсонизм подтверждается в 1% случаев, у лиц после 75 лет — в 2—3% случаев и более.

Скрин: URA.RU