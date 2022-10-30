Курганские власти объявили о завершении частичной мобилизации

31 октября 2022 в 17:29 Размер текста - 17 +

Курганская область выполнила мобилизационное задание (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Курганской области завершилась частичная мобилизация. Об этом заявил военный комиссар региона Айрат Зарипов, говорится на сайте правительства. «Установленное задание для Курганской области выполнено. Благодарю губернатора Курганской области, правительство, органы местного самоуправления, органы исполнительной власти за организацию и проведение частичной мобилизации в Курганской области», — цитирует Зарипова пресс-служба правительства. С 1 ноября в Курганской области, как и в других регионах России, начнется осенний призыв. По словам Зарипова, новобранцы, призванные на военную службу в рамках осеннего призыва, привлекаться к спецоперации не будут. На заседании мобилизационной комиссии губернатор Вадим Шумков подчеркнул, что власти продолжат оказывать помощь мобилизованным. Будут покупать экипировку и снаряжение, заботиться об их семьях. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 октября объявил о завершении частичной мобилизации. Он добавил, что задание по призыву в ВС Российской Федерации 300 тысяч человек выполнено.

В Курганской области завершилась частичная мобилизация. Об этом заявил военный комиссар региона Айрат Зарипов, говорится на сайте правительства. «Установленное задание для Курганской области выполнено. Благодарю губернатора Курганской области, правительство, органы местного самоуправления, органы исполнительной власти за организацию и проведение частичной мобилизации в Курганской области», — цитирует Зарипова пресс-служба правительства. С 1 ноября в Курганской области, как и в других регионах России, начнется осенний призыв. По словам Зарипова, новобранцы, призванные на военную службу в рамках осеннего призыва, привлекаться к спецоперации не будут. На заседании мобилизационной комиссии губернатор Вадим Шумков подчеркнул, что власти продолжат оказывать помощь мобилизованным. Будут покупать экипировку и снаряжение, заботиться об их семьях. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 октября объявил о завершении частичной мобилизации. Он добавил, что задание по призыву в ВС Российской Федерации 300 тысяч человек выполнено.