В ЯНАО пожаловались, что врачи не выдают инсулин на полгода вперед

31 октября 2022 в 17:48 Размер текста - 17 +

Рецепт на препараты может быть выписан от месяца до шести в зависимости, как протекает болезнь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Лабытнанги (ЯНАО) пожаловались, что в больнице перестали выдавать инсулин на длительный срок. По словам автора, написавшего об этом в соцсети во «ВКонтакте», не у всех пациентов есть возможность ежемесячно посещать больницу, чтобы забирать рецепт. «Покажите хоть одно постановление или иной документ, где будет прописано, что инсулин теперь выдают на один месяц, а причина такого нововведения, „чтобы не залежался“. Я, например, не всегда могу приходить раз в месяц в больницу, чтобы взять рецепт, а бывает, что сахар подскакивает и приходится колоть чуть больше, вследствие чего не хватает одной упаковки», — написала анонимно автор в группе «Лабытнанги Info». Горожане под постом отметили, что в больницах не всегда есть и другие важные препараты. «У меня тоже вопрос. С начала года диабетику не выписывают лекарства „Випидия“, это потому, что оно дорогое, больной пенсионер должен сам покупать? Почему не заказываете это лекарство?» — добавила Вера Хардина. В окружном департаменте здравоохранения URA.RU пояснили, что все пациенты с диабетом находятся под динамичным наблюдением и состоят на диспансерном учете. Рецепт на препараты больным сахарным диабетом может быть выписан от месяца до шести в зависимости от того, как протекает болезнь. Если препарат подобран, нет побочного действия и аллергических реакций, то рецепт долгосрочный. «Есть случаи, когда явка к врачу не менее раз в месяц обязательна, врачу необходимо контролировать состояние пациента. В таких случаях рецепт может быть выписан на месяц. Но льготное лекарственное обеспечение в округе бесперебойное. Если препарат заканчивается, необходимо сразу обратиться к лечащему доктору», — уточнили там. Ранее сообщалось, что жители Губкинского пожаловались губернатору округа Дмитрию Артюхову на отсутствие врача-аллерголога. Тогда местная жительница рассказала, что больным некуда обращаться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Лабытнанги (ЯНАО) пожаловались, что в больнице перестали выдавать инсулин на длительный срок. По словам автора, написавшего об этом в соцсети во «ВКонтакте», не у всех пациентов есть возможность ежемесячно посещать больницу, чтобы забирать рецепт. «Покажите хоть одно постановление или иной документ, где будет прописано, что инсулин теперь выдают на один месяц, а причина такого нововведения, „чтобы не залежался“. Я, например, не всегда могу приходить раз в месяц в больницу, чтобы взять рецепт, а бывает, что сахар подскакивает и приходится колоть чуть больше, вследствие чего не хватает одной упаковки», — написала анонимно автор в группе «Лабытнанги Info». Горожане под постом отметили, что в больницах не всегда есть и другие важные препараты. «У меня тоже вопрос. С начала года диабетику не выписывают лекарства „Випидия“, это потому, что оно дорогое, больной пенсионер должен сам покупать? Почему не заказываете это лекарство?» — добавила Вера Хардина. В окружном департаменте здравоохранения URA.RU пояснили, что все пациенты с диабетом находятся под динамичным наблюдением и состоят на диспансерном учете. Рецепт на препараты больным сахарным диабетом может быть выписан от месяца до шести в зависимости от того, как протекает болезнь. Если препарат подобран, нет побочного действия и аллергических реакций, то рецепт долгосрочный. «Есть случаи, когда явка к врачу не менее раз в месяц обязательна, врачу необходимо контролировать состояние пациента. В таких случаях рецепт может быть выписан на месяц. Но льготное лекарственное обеспечение в округе бесперебойное. Если препарат заканчивается, необходимо сразу обратиться к лечащему доктору», — уточнили там. Ранее сообщалось, что жители Губкинского пожаловались губернатору округа Дмитрию Артюхову на отсутствие врача-аллерголога. Тогда местная жительница рассказала, что больным некуда обращаться.