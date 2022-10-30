В Тюменской области собака застрелила хозяина, уронив ружье

31 октября 2022 в 18:32 Размер текста - 17 +

ЧП произошло в Тобольском районе Тюменской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тобольском районе Тюменской области мужчина погиб при странных обстоятельствах. По одной из версий, он умер после того, как его собака уронила ружье, от чего оружие сработало и произошел выстрел. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, сейчас на месте происшествия работает следственная группа. «ЧП произошло в одном из отдаленных районов Заболотья. Двое мужчин поехали на рыбалку. С ними были собаки. По одной из версий, животное задело ружье, после чего оно упало и выстрелило. В результате один из мужчин получил ранение», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что мужчина какое-то время был жив, но скончался до прибытия санитарной авиации. Сейчас на месте происшествия работает следственная группа. Комментарий от пресс-службы регионального управления СК по Тюменской области ожидается.

В Тобольском районе Тюменской области мужчина погиб при странных обстоятельствах. По одной из версий, он умер после того, как его собака уронила ружье, от чего оружие сработало и произошел выстрел. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, сейчас на месте происшествия работает следственная группа. «ЧП произошло в одном из отдаленных районов Заболотья. Двое мужчин поехали на рыбалку. С ними были собаки. По одной из версий, животное задело ружье, после чего оно упало и выстрелило. В результате один из мужчин получил ранение», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что мужчина какое-то время был жив, но скончался до прибытия санитарной авиации. Сейчас на месте происшествия работает следственная группа. Комментарий от пресс-службы регионального управления СК по Тюменской области ожидается.