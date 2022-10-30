Погибшие в сгоревшем ангаре в Пермском крае оказались бездомными

После пожара следователи возбудили уголовное дело Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

После пожара в Березниках (Пермский край), где утром 31 октября погибли три человека, следователи возбудили уголовное дело. Как выяснилось, погибшими оказались бездомные мужчины и женщина.

«По данным следствия, 31 октября 2022 года в утреннее время в городе Березники произошло возгорание в нежилом здании, расположенном по улице Сухановской. После тушения пожара были обнаружены тела погибших: двух мужчин и женщины. Все погибшие не имели определенного места жительства», — сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Криминалисты устанавливают причины смерти людей и произошедшего пожара, но, по предварительным данным, возгорание случилось из-за неосторожного обращения с электроприборами.

Как рассказывало ранее URA.RU, крупный пожар в пристрое к ангару в Березниках произошел рано утром 31 октября. Площадь его составила 93 квадратных метра. После ликвидации огня спасатели обнаружили тела трех человек.