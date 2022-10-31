Милонов просит проверить пермский клуб из-за «Бала Антихриста»

Виталию Милонову не понравилась вечеринка в пермском баре Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение к прокурору Пермского края Павлу Бухтоярову с просьбой проверить на экстремизм местный клуб «The friends». По случаю Хэллоуина здесь в минувшие выходные прошла вечеринка «Бал Антихриста».

«30 октября 2022 года в клубе „The friends“ в Пермибыла проведена тематическая вечеринка „Бал сатаны“, во время которой осуществлялось глумление над христианской символикой и попрание традиционных нравственных ценностей, а также восхваление сатаны, являющегося противником Бога, указанного в Конституции Российской Федерации», — говорится в обращении Милонова. Документ опубликовали в соцсетях активисты движения «Зов народа», которые ранее пожаловались депутату на пермский клуб.

Ранее URA.RU рассказывало, что бар «The friends» анонсировали «самый страшный бал в году». Гостям обещали зелья и «кушанья из адских печей».