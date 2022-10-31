Милонов просит проверить пермский клуб из-за «Бала Антихриста»

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Пресс-конференция в НСН. Москва, милонов виталий
Виталию Милонову не понравилась вечеринка в пермском баре Фото:

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение к прокурору Пермского края Павлу Бухтоярову с просьбой проверить на экстремизм местный клуб «The friends». По случаю Хэллоуина здесь в минувшие выходные прошла вечеринка «Бал Антихриста».

«30 октября 2022 года в клубе „The friends“ в Пермибыла проведена тематическая вечеринка „Бал сатаны“, во время которой осуществлялось глумление над христианской символикой и попрание традиционных нравственных ценностей, а также восхваление сатаны, являющегося противником Бога, указанного в Конституции Российской Федерации», — говорится в обращении Милонова. Документ опубликовали в соцсетях активисты движения «Зов народа», которые ранее пожаловались депутату на пермский клуб.

Ранее URA.RU рассказывало, что бар «The friends» анонсировали «самый страшный бал в году». Гостям обещали зелья и «кушанья из адских печей».

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Депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение к прокурору Пермского края Павлу Бухтоярову с просьбой проверить на экстремизм местный клуб «The friends». По случаю Хэллоуина здесь в минувшие выходные прошла вечеринка «Бал Антихриста». «30 октября 2022 года в клубе „The friends“ в Пермибыла проведена тематическая вечеринка „Бал сатаны“, во время которой осуществлялось глумление над христианской символикой и попрание традиционных нравственных ценностей, а также восхваление сатаны, являющегося противником Бога, указанного в Конституции Российской Федерации», — говорится в обращении Милонова. Документ опубликовали в соцсетях активисты движения «Зов народа», которые ранее пожаловались депутату на пермский клуб. Ранее URA.RU рассказывало, что бар «The friends» анонсировали «самый страшный бал в году». Гостям обещали зелья и «кушанья из адских печей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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