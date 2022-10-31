Житель ЯНАО насмерть сбил пешехода на тюменской «трассе смерти». Фото

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Открытая лицензия от 01.09.2016. ДТП, аварии, дтп, разбитая машина, авария
Пешеход попал под колеса автомобиля на федеральной трассе (архивное фото) Фото:

Житель ЯНАО насмерть сбил пожилого пешехода на трассе Р-404 Тюмень — Ханты-Мансийск. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.

«64-летний пешеход сбит Hyundai Santa Fe на 110-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Предварительно, мужчина переходил федеральную трассу вне перехода. 41-летний водитель Hyundai проживает в ЯНАО», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД региона.

Как отметили в ведомстве, ямалец в 2022 году уже 14 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости на дорогах. Обстоятельства смертельного ДТП выясняются.

Кроме того, на тюменских дорогах погиб еще один человек. На 68 километре трассы из села Армизонское в Упорово в кювет улетел автомобиль Chevrolet. 81-летний водитель, житель села Киселево Упоровского района, погиб.

Фото:
Фото:

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Житель ЯНАО насмерть сбил пожилого пешехода на трассе Р-404 Тюмень — Ханты-Мансийск. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области. «64-летний пешеход сбит Hyundai Santa Fe на 110-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Предварительно, мужчина переходил федеральную трассу вне перехода. 41-летний водитель Hyundai проживает в ЯНАО», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД региона. Как отметили в ведомстве, ямалец в 2022 году уже 14 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости на дорогах. Обстоятельства смертельного ДТП выясняются. Кроме того, на тюменских дорогах погиб еще один человек. На 68 километре трассы из села Армизонское в Упорово в кювет улетел автомобиль Chevrolet. 81-летний водитель, житель села Киселево Упоровского района, погиб.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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