Житель ЯНАО насмерть сбил пешехода на тюменской «трассе смерти». Фото

31 октября 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

Пешеход попал под колеса автомобиля на федеральной трассе (архивное фото) Фото: pixabay.com Житель ЯНАО насмерть сбил пожилого пешехода на трассе Р-404 Тюмень — Ханты-Мансийск. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области. «64-летний пешеход сбит Hyundai Santa Fe на 110-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Предварительно, мужчина переходил федеральную трассу вне перехода. 41-летний водитель Hyundai проживает в ЯНАО», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД региона. Как отметили в ведомстве, ямалец в 2022 году уже 14 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости на дорогах. Обстоятельства смертельного ДТП выясняются. Кроме того, на тюменских дорогах погиб еще один человек. На 68 километре трассы из села Армизонское в Упорово в кювет улетел автомобиль Chevrolet. 81-летний водитель, житель села Киселево Упоровского района, погиб. Фото: УГИБДД по Тюменской области Фото: УГИБДД по Тюменской области

Житель ЯНАО насмерть сбил пожилого пешехода на трассе Р-404 Тюмень — Ханты-Мансийск. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области. «64-летний пешеход сбит Hyundai Santa Fe на 110-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Предварительно, мужчина переходил федеральную трассу вне перехода. 41-летний водитель Hyundai проживает в ЯНАО», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД региона. Как отметили в ведомстве, ямалец в 2022 году уже 14 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости на дорогах. Обстоятельства смертельного ДТП выясняются. Кроме того, на тюменских дорогах погиб еще один человек. На 68 километре трассы из села Армизонское в Упорово в кювет улетел автомобиль Chevrolet. 81-летний водитель, житель села Киселево Упоровского района, погиб.