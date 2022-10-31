В Кремле сообщили о договоренностях РФ с Арменией и Азербайджаном

Алиев, Пашинян и Путин сделали совместное заявление по Нагорному Карабаху

01 ноября 2022 в 00:33 Размер текста - 17 +

На сайте Кремля опубликовано совместное заявление Путина, Пашиняна и Алиева по Нагорному Карабаху Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Президент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян сделали заявление по итогам трехсторонних переговоров в Сочи по Нагорному Карабаху. Полный текст опубликован на официальном сайте Кремля. «Мы, президент Азербайджанской Республики Алиев, премьер-министр Республики Армении Н.В. Пашинян и президент РФ Владимир Путин, встретились 31 октября 2022 года в городе Сочи и обсудили ход реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», — написано в совместном заявлении. Отмечается, что три стороны подтвердили неукоснительную приверженность соблюдению договоренностей для комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений. Главы стран подчеркнули, что постараются приложить дополнительные усилия, направленные на безотлагательное решение остающихся задач, включая блок гуманитарных вопросов. Также лидеры стран отметили ключевой вклад российских миротворцев, обеспечивающих безопасность в регионе. Они условились на том, что продолжат поиск взаимоприемлемых развязок. На сайте Кремля подчеркивается, что Москва, в свою очередь, будет оказывать всяческое содействие урегулированию конфликта. Конфликт государств за непризнанную территорию Нагорного Карабаха начался после развала СССР. Каждая сторона считает регион своей землей. Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. В понедельник, 31 октября, Путин провел переговоры в Сочи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Глава РФ пообещал сделать все, чтобы урегулировать конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян сделали заявление по итогам трехсторонних переговоров в Сочи по Нагорному Карабаху. Полный текст опубликован на официальном сайте Кремля. «Мы, президент Азербайджанской Республики Алиев, премьер-министр Республики Армении Н.В. Пашинян и президент РФ Владимир Путин, встретились 31 октября 2022 года в городе Сочи и обсудили ход реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», — написано в совместном заявлении. Отмечается, что три стороны подтвердили неукоснительную приверженность соблюдению договоренностей для комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений. Главы стран подчеркнули, что постараются приложить дополнительные усилия, направленные на безотлагательное решение остающихся задач, включая блок гуманитарных вопросов. Также лидеры стран отметили ключевой вклад российских миротворцев, обеспечивающих безопасность в регионе. Они условились на том, что продолжат поиск взаимоприемлемых развязок. На сайте Кремля подчеркивается, что Москва, в свою очередь, будет оказывать всяческое содействие урегулированию конфликта. Конфликт государств за непризнанную территорию Нагорного Карабаха начался после развала СССР. Каждая сторона считает регион своей землей. Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. В понедельник, 31 октября, Путин провел переговоры в Сочи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Глава РФ пообещал сделать все, чтобы урегулировать конфликт вокруг Нагорного Карабаха.