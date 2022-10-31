Путин пообещал закончить конфликт между Арменией и Азербайджаном

31 октября 2022 в 23:35 Размер текста - 17 +

Путин призвал поставить точку в конфликте Армении и Азербайджана Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Россия будет делать все для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, чтобы поставить точку в конфликте вокруг Нагорного Карабаха. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам трехстороннего саммита в Сочи. «Россия со своей стороны будет делать все для того, чтобы окончательное и всеобъемлющее урегулирование было достигнуто», — приводит слова президента РИА Новости. Путин также поблагодарил глав Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна за их визит в Россию на переговоры. Конфликт государств за непризнанную территорию Нагорного Карабаха начался после развала СССР. Каждая сторона считает регион своей землей. В последний раз столкновения прошли в сентябре этого года. Ереван готов к всестороннему урегулированию отношений с Азербайджаном. Ранее Пашинян заявлял, что Россия играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в Армении.

Россия будет делать все для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, чтобы поставить точку в конфликте вокруг Нагорного Карабаха. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам трехстороннего саммита в Сочи. «Россия со своей стороны будет делать все для того, чтобы окончательное и всеобъемлющее урегулирование было достигнуто», — приводит слова президента РИА Новости. Путин также поблагодарил глав Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна за их визит в Россию на переговоры. Конфликт государств за непризнанную территорию Нагорного Карабаха начался после развала СССР. Каждая сторона считает регион своей землей. В последний раз столкновения прошли в сентябре этого года. Ереван готов к всестороннему урегулированию отношений с Азербайджаном. Ранее Пашинян заявлял, что Россия играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в Армении.