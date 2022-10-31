Путин пообещал закончить конфликт между Арменией и Азербайджаном

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир, вэф 2022
Путин призвал поставить точку в конфликте Армении и Азербайджана Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Россия будет делать все для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, чтобы поставить точку в конфликте вокруг Нагорного Карабаха. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам трехстороннего саммита в Сочи.

«Россия со своей стороны будет делать все для того, чтобы окончательное и всеобъемлющее урегулирование было достигнуто», — приводит слова президента РИА Новости. Путин также поблагодарил глав Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна за их визит в Россию на переговоры.

Конфликт государств за непризнанную территорию Нагорного Карабаха начался после развала СССР. Каждая сторона считает регион своей землей. В последний раз столкновения прошли в сентябре этого года. Ереван готов к всестороннему урегулированию отношений с Азербайджаном. Ранее Пашинян заявлял, что Россия играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в Армении.

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Россия будет делать все для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, чтобы поставить точку в конфликте вокруг Нагорного Карабаха. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам трехстороннего саммита в Сочи. «Россия со своей стороны будет делать все для того, чтобы окончательное и всеобъемлющее урегулирование было достигнуто», — приводит слова президента РИА Новости. Путин также поблагодарил глав Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна за их визит в Россию на переговоры. Конфликт государств за непризнанную территорию Нагорного Карабаха начался после развала СССР. Каждая сторона считает регион своей землей. В последний раз столкновения прошли в сентябре этого года. Ереван готов к всестороннему урегулированию отношений с Азербайджаном. Ранее Пашинян заявлял, что Россия играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в Армении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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