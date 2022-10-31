31 октября 2022
30 октября 2022
29 октября 2022

В ЯНАО на четверть увеличится объем нефтедобычи

© Служба новостей «URA.RU»
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До конца года объем добываемой нефти в ЯНАО увеличится на четверть Фото:

До конца года объем добываемой нефти в ЯНАО увеличится на четверть. Об этом говорится в документе на сайте администрации Тазовского района.

«До конца 2022 года предполагается сохранение тенденции роста добычи нефти на +22,5%, а газового конденсата на 124,3%» — говорится в отчете. Из документа следует, что за текущие девять месяцев видна положительная динамика объемов добычи нефти и газового конденсата. Также отмечается, что прирост нефтедобычи увеличится на 22,5% по сравнению с 2021 годом. Предполагаемый сценарий в цифрах составит 11,8 млн. тонн нефти, а газового — 3,128 млн. тонн.

В 2023 году ожидается сохранение положительной тенденции по наращиванию объемом получаемого сырья в нефтяной отрасли. Все данные прогноза сформированы с учетом предварительного мониторинга социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2023—2025 годы.

Ранее URA.RU сообщало, что объемы нефте- и газодобычи в ЯНАО сократились в этом году по сравнению с прошлым. Нефти добыли на 1% меньше, а газа — на 7%.

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До конца года объем добываемой нефти в ЯНАО увеличится на четверть. Об этом говорится в документе на сайте администрации Тазовского района. «До конца 2022 года предполагается сохранение тенденции роста добычи нефти на +22,5%, а газового конденсата на 124,3%» — говорится в отчете. Из документа следует, что за текущие девять месяцев видна положительная динамика объемов добычи нефти и газового конденсата. Также отмечается, что прирост нефтедобычи увеличится на 22,5% по сравнению с 2021 годом. Предполагаемый сценарий в цифрах составит 11,8 млн. тонн нефти, а газового — 3,128 млн. тонн. В 2023 году ожидается сохранение положительной тенденции по наращиванию объемом получаемого сырья в нефтяной отрасли. Все данные прогноза сформированы с учетом предварительного мониторинга социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2023—2025 годы. Ранее URA.RU сообщало, что объемы нефте- и газодобычи в ЯНАО сократились в этом году по сравнению с прошлым. Нефти добыли на 1% меньше, а газа — на 7%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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