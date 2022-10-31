В ЯНАО на четверть увеличится объем нефтедобычи

01 ноября 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

До конца года объем добываемой нефти в ЯНАО увеличится на четверть Фото: Александр Кулаковский © URA.RU До конца года объем добываемой нефти в ЯНАО увеличится на четверть. Об этом говорится в документе на сайте администрации Тазовского района. «До конца 2022 года предполагается сохранение тенденции роста добычи нефти на +22,5%, а газового конденсата на 124,3%» — говорится в отчете. Из документа следует, что за текущие девять месяцев видна положительная динамика объемов добычи нефти и газового конденсата. Также отмечается, что прирост нефтедобычи увеличится на 22,5% по сравнению с 2021 годом. Предполагаемый сценарий в цифрах составит 11,8 млн. тонн нефти, а газового — 3,128 млн. тонн. В 2023 году ожидается сохранение положительной тенденции по наращиванию объемом получаемого сырья в нефтяной отрасли. Все данные прогноза сформированы с учетом предварительного мониторинга социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2023—2025 годы. Ранее URA.RU сообщало, что объемы нефте- и газодобычи в ЯНАО сократились в этом году по сравнению с прошлым. Нефти добыли на 1% меньше, а газа — на 7%.

До конца года объем добываемой нефти в ЯНАО увеличится на четверть. Об этом говорится в документе на сайте администрации Тазовского района. «До конца 2022 года предполагается сохранение тенденции роста добычи нефти на +22,5%, а газового конденсата на 124,3%» — говорится в отчете. Из документа следует, что за текущие девять месяцев видна положительная динамика объемов добычи нефти и газового конденсата. Также отмечается, что прирост нефтедобычи увеличится на 22,5% по сравнению с 2021 годом. Предполагаемый сценарий в цифрах составит 11,8 млн. тонн нефти, а газового — 3,128 млн. тонн. В 2023 году ожидается сохранение положительной тенденции по наращиванию объемом получаемого сырья в нефтяной отрасли. Все данные прогноза сформированы с учетом предварительного мониторинга социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2023—2025 годы. Ранее URA.RU сообщало, что объемы нефте- и газодобычи в ЯНАО сократились в этом году по сравнению с прошлым. Нефти добыли на 1% меньше, а газа — на 7%.