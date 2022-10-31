Путин: «Газпром» допустили к обследованию места взрывов на «Северном потоке»

Путин заявил, что «Газпром» допустили к обследованию места взрыва на «Северных потоках»
новость из сюжетаПовреждения «Северных потоков»
«Газпром» был допущен к месту взрыва на «Северных потоках». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров с лидерами Армении и Азербайджана.
«„Газпром“ обнаружил под газопроводом воронки глубиной 3 и 5 метров, вырвано 40 метров трубы, общий разрыв составляет 250 метров», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия-24». На основе расследования президент назвал ЧП на нитках газопровода «очевидным терактом».
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews