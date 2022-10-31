31 октября 2022

Путин: «Газпром» допустили к обследованию места взрывов на «Северном потоке»

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Путин заявил, что «Газпром» допустили к обследованию места взрыва на «Северных потоках» Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

«Газпром» был допущен к месту взрыва на «Северных потоках». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров с лидерами Армении и Азербайджана.

«„Газпром“ обнаружил под газопроводом воронки глубиной 3 и 5 метров, вырвано 40 метров трубы, общий разрыв составляет 250 метров», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия-24». На основе расследования президент назвал ЧП на нитках газопровода «очевидным терактом».

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«Газпром» был допущен к месту взрыва на «Северных потоках». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров с лидерами Армении и Азербайджана. «„Газпром“ обнаружил под газопроводом воронки глубиной 3 и 5 метров, вырвано 40 метров трубы, общий разрыв составляет 250 метров», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия-24». На основе расследования президент назвал ЧП на нитках газопровода «очевидным терактом».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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