Путин раскрыл, зачем Россия пошла на зерновую сделку

Путин: Россия пошла на зерновую сделку, чтобы помочь беднейшим странам

01 ноября 2022 в 01:14 Размер текста - 17 +

По словам Путина, Москва приостанавливает участие в зерновой сделке, а не прекращает его Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Россия пошла на зерновую сделку для помощи беднейшим странам, при этом Москва ни в коем случае не прекращает в ней своего участия, а лишь временно приостанавливает. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Россия пошла на зерновую сделку для помощи беднейшим странам. При этом 35% зерна попадает в страны Евросоюза, только от 3 до 5% шло в пользу нуждающимся», — сообщил Путин. Выступление транслировалось в эфире телеканала «Россия-24».

Россия пошла на зерновую сделку для помощи беднейшим странам, при этом Москва ни в коем случае не прекращает в ней своего участия, а лишь временно приостанавливает. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Россия пошла на зерновую сделку для помощи беднейшим странам. При этом 35% зерна попадает в страны Евросоюза, только от 3 до 5% шло в пользу нуждающимся», — сообщил Путин. Выступление транслировалось в эфире телеканала «Россия-24».