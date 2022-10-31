Путин раскрыл, зачем Россия пошла на зерновую сделку

По словам Путина, Москва приостанавливает участие в зерновой сделке, а не прекращает его
новость из сюжетаПродовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна
Россия пошла на зерновую сделку для помощи беднейшим странам, при этом Москва ни в коем случае не прекращает в ней своего участия, а лишь временно приостанавливает. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Россия пошла на зерновую сделку для помощи беднейшим странам. При этом 35% зерна попадает в страны Евросоюза, только от 3 до 5% шло в пользу нуждающимся», — сообщил Путин. Выступление транслировалось в эфире телеканала «Россия-24».
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews