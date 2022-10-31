31 октября 2022

Путин раскрыл, зачем Россия пошла на зерновую сделку

Путин: Россия пошла на зерновую сделку, чтобы помочь беднейшим странам
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
По словам Путина, Москва приостанавливает участие в зерновой сделке, а не прекращает его Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Россия пошла на зерновую сделку для помощи беднейшим странам, при этом Москва ни в коем случае не прекращает в ней своего участия, а лишь временно приостанавливает. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Россия пошла на зерновую сделку для помощи беднейшим странам. При этом 35% зерна попадает в страны Евросоюза, только от 3 до 5% шло в пользу нуждающимся», — сообщил Путин. Выступление транслировалось в эфире телеканала «Россия-24».

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Россия пошла на зерновую сделку для помощи беднейшим странам, при этом Москва ни в коем случае не прекращает в ней своего участия, а лишь временно приостанавливает. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Россия пошла на зерновую сделку для помощи беднейшим странам. При этом 35% зерна попадает в страны Евросоюза, только от 3 до 5% шло в пользу нуждающимся», — сообщил Путин. Выступление транслировалось в эфире телеканала «Россия-24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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