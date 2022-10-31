Федеральный центр поможет в реализации проектов в ХМАО

Правительство ХМАО будет сотрудничать с центром развития государственно-частного партнерства

Губернатор ХМАО Наталья Комарова и гендиректор «Национального центра развития государственно-частного партнерства» Павел Селезнев подписали соглашение о сотрудничестве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова и гендиректор «Национального центра развития государственно-частного партнерства» Павел Селезнев подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщается на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте».

«Регион индустриальный, в этом году мы прогнозируем закончить с объемом инвестиций более одного триллиона рублей. Часть проектов занимает государственно-частное партнерство. В этом направлении нам важно участие такой экспертной организации», — сообщила Комарова.

«Ваш регион — в числе лидеров применения механизма ГЧП в развитии публичной инфраструктуры. Мы хотели бы прийти к стандартизации процессов, для того чтобы облегчить период подготовки проектов муниципалитетов», — сказал Селезнев.

Центр сотрудничает более чем с 60 регионами. Специалисты помогают в отборе и экспертизе перспективных проектов, проводят обучение проектных команд и организуют деловые мероприятия.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в ходе рабочей поездки в Москву встретилась с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко. Политики обсудили подготовку международного IT-форума, который пройдет в Ханты-Мансийске в 2023 году.