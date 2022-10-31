В Госдуме придумали наказание для уклонистов от мобилизации

«Единая Россия»: уклонистов от мобилизации начнут наказывать штрафом или лишением свободы

01 ноября 2022 в 02:40 Размер текста - 17 +

В ГД подчеркнули, что речь в документе не идет о сегодняшней частичной мобилизации как таковой Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Партия «Единая Россия» готовит законопроект об изменениях в УК РФ, согласно которому уклонистов начнут наказывать штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до пяти лет. Об этом заявили два источника в Госдуме, уточнив, что речь не идет о сегодняшней частичной мобилизации как таковой. «У нас в стране не было мобилизации с 1941 года, поэтому многие законы о ней просто не работали. А сейчас выяснилось, что 328-я статья УК за уклонение от призыва касается только лиц, которые призываются впервые на срочную службу — это неправильно в принципе. […] Мы просто устраняем пробел в законодательстве», — доложил «Известиям» заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, один из авторов законопроекта — Эрнест Валеев. По словам первого зампреда фракции «Справедливая Россия — За правду» Олега Нилова, сейчас данная инициатива уже неактуальна, ведь частичная мобилизация уже завершена. Он отметил, что наказание в виде лишения свободы должно быть назначено лишь в крайнем случае. Ранее, 28 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о завершении частичной мобилизации в России. Президент России Владимир поставил новую задачу для Минобороны — модернизировать всю систему работы военкоматов.

Партия «Единая Россия» готовит законопроект об изменениях в УК РФ, согласно которому уклонистов начнут наказывать штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до пяти лет. Об этом заявили два источника в Госдуме, уточнив, что речь не идет о сегодняшней частичной мобилизации как таковой. «У нас в стране не было мобилизации с 1941 года, поэтому многие законы о ней просто не работали. А сейчас выяснилось, что 328-я статья УК за уклонение от призыва касается только лиц, которые призываются впервые на срочную службу — это неправильно в принципе. […] Мы просто устраняем пробел в законодательстве», — доложил «Известиям» заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, один из авторов законопроекта — Эрнест Валеев. По словам первого зампреда фракции «Справедливая Россия — За правду» Олега Нилова, сейчас данная инициатива уже неактуальна, ведь частичная мобилизация уже завершена. Он отметил, что наказание в виде лишения свободы должно быть назначено лишь в крайнем случае. Ранее, 28 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о завершении частичной мобилизации в России. Президент России Владимир поставил новую задачу для Минобороны — модернизировать всю систему работы военкоматов.