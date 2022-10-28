Путин поставил новую срочную задачу для Минобороны после мобилизации

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Все компоненты ВС РФ нуждаются в коррективах, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Перед Минобороны РФ поставлена задача модернизации системы военкоматов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Нужно модернизировать всю систему работы военкоматов, ошибки были неизбежны, так как мобилизация давно не проводилась», — заявил Путин. Российский лидер добавил, что также коррективы необходимо внести во все компоненты вооруженных сил.

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Перед Минобороны РФ поставлена задача модернизации системы военкоматов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. «Нужно модернизировать всю систему работы военкоматов, ошибки были неизбежны, так как мобилизация давно не проводилась», — заявил Путин. Российский лидер добавил, что также коррективы необходимо внести во все компоненты вооруженных сил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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