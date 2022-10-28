Путин поставил новую срочную задачу для Минобороны после мобилизации

Все компоненты ВС РФ нуждаются в коррективах, заявил Путин
новость из сюжетаМобилизация в России
Перед Минобороны РФ поставлена задача модернизации системы военкоматов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«Нужно модернизировать всю систему работы военкоматов, ошибки были неизбежны, так как мобилизация давно не проводилась», — заявил Путин. Российский лидер добавил, что также коррективы необходимо внести во все компоненты вооруженных сил.
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