Гильдия риелторов: на пермском рынке недвижимости дефицит качественной «вторички»

Аналитики в сфере недвижимости заявили, что на рынке Перми мало качественной «вторички» Фото: Анна Майорова © URA.RU

На вторичном рынке недвижимости в Перми отмечается дефицит качественных предложений. Об этом Российская гильдия риелторов сообщила изданию «РБК Пермь». Специалисты добавили, что и на «первичке» есть недостаток квартир до 4 млн рублей — их при повышенном спросе всего 15% от общего числа предложений.

«В июле и августе 2022 года спрос на рынке многоквартирного жилья активизировался. Этому способствовали снижение ставок по ипотеке, появление новых совместных программ между банками и застройщиками. При этом спрос не восстановился до уровня начала текущего года», — рассказал сертифицированный аналитик гильдии Алексей Скоробогач.

Специалисты по недвижимости заявляют, что ситуация на рынке на сегодня «неопределенная», так как нет баланса между спросом и предложением. Скидки и акции от застройщиков, по словам аналитиков, носят исключительно стимулирующий характер в рамках бюджета проекта. Колебания цен из месяца в месяц несущественны, незначительно прирастает и средний ценник.

По данным аналитиков гильдии, в сентябре средняя цена квадратного метра на вторичном рынке Перми составила 82,6 тысяч рублей, на первичном — 104,8 тысяч. За 3 квартал этого года средняя стоимость «вторички» увеличилась всего на 1%, на «первичке» — на 2%.