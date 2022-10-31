31 октября 2022

Гильдия риелторов: на пермском рынке недвижимости дефицит качественной «вторички»

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Виды города. Пермь, пятиэтажка, хрущевки, балкон, недвижимость, квартира, хрущевка
Аналитики в сфере недвижимости заявили, что на рынке Перми мало качественной «вторички» Фото:

На вторичном рынке недвижимости в Перми отмечается дефицит качественных предложений. Об этом Российская гильдия риелторов сообщила изданию «РБК Пермь». Специалисты добавили, что и на «первичке» есть недостаток квартир до 4 млн рублей — их при повышенном спросе всего 15% от общего числа предложений.

«В июле и августе 2022 года спрос на рынке многоквартирного жилья активизировался. Этому способствовали снижение ставок по ипотеке, появление новых совместных программ между банками и застройщиками. При этом спрос не восстановился до уровня начала текущего года», — рассказал сертифицированный аналитик гильдии Алексей Скоробогач.

Специалисты по недвижимости заявляют, что ситуация на рынке на сегодня «неопределенная», так как нет баланса между спросом и предложением. Скидки и акции от застройщиков, по словам аналитиков, носят исключительно стимулирующий характер в рамках бюджета проекта. Колебания цен из месяца в месяц несущественны, незначительно прирастает и средний ценник.

По данным аналитиков гильдии, в сентябре средняя цена квадратного метра на вторичном рынке Перми составила 82,6 тысяч рублей, на первичном — 104,8 тысяч. За 3 квартал этого года средняя стоимость «вторички» увеличилась всего на 1%, на «первичке» — на 2%.

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На вторичном рынке недвижимости в Перми отмечается дефицит качественных предложений. Об этом Российская гильдия риелторов сообщила изданию «РБК Пермь». Специалисты добавили, что и на «первичке» есть недостаток квартир до 4 млн рублей — их при повышенном спросе всего 15% от общего числа предложений. «В июле и августе 2022 года спрос на рынке многоквартирного жилья активизировался. Этому способствовали снижение ставок по ипотеке, появление новых совместных программ между банками и застройщиками. При этом спрос не восстановился до уровня начала текущего года», — рассказал сертифицированный аналитик гильдии Алексей Скоробогач. Специалисты по недвижимости заявляют, что ситуация на рынке на сегодня «неопределенная», так как нет баланса между спросом и предложением. Скидки и акции от застройщиков, по словам аналитиков, носят исключительно стимулирующий характер в рамках бюджета проекта. Колебания цен из месяца в месяц несущественны, незначительно прирастает и средний ценник. По данным аналитиков гильдии, в сентябре средняя цена квадратного метра на вторичном рынке Перми составила 82,6 тысяч рублей, на первичном — 104,8 тысяч. За 3 квартал этого года средняя стоимость «вторички» увеличилась всего на 1%, на «первичке» — на 2%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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