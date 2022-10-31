31 октября 2022

В Тюмени продается торговый центр за 2,3 млн долларов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Агентство недвижимости Этажи. Тюмень, этажи, агентство недвижимости этажи
Объявление о продаже опубликовано на сайте агентства недвижимости «Этажи» Фото:

В Тюмени продается торговый центр «Восточный» за 140 миллионов рублей (порядка 2,3 млн долларов по курсу ЦБ РФ). Объявление о продаже было опубликовано на сайте агентства недвижимости «Этажи». Площадь торгового помещения 2081 квадратный метр.

«Предлагаем к продаже просторный и функциональный торговый центр в густонаселенной части города. Парковочные места. Общая площадь — 2081 кв. м. На данный момент помещение заполнено арендаторами. Цена: 140 000 000 рублей», — написал продавец.

В объявлении указано, что торговый комплекс расположен в оживленном центре Восточного микрорайона. В здании находится два этажа и цоколь с несколькими входами.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени был выставлен на продажу центр интерьера «Ангар» за 270 миллионов рублей. Площадь здания 4895 квадратных метров.

Фото:

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В Тюмени продается торговый центр «Восточный» за 140 миллионов рублей (порядка 2,3 млн долларов по курсу ЦБ РФ). Объявление о продаже было опубликовано на сайте агентства недвижимости «Этажи». Площадь торгового помещения 2081 квадратный метр. «Предлагаем к продаже просторный и функциональный торговый центр в густонаселенной части города. Парковочные места. Общая площадь — 2081 кв. м. На данный момент помещение заполнено арендаторами. Цена: 140 000 000 рублей», — написал продавец. В объявлении указано, что торговый комплекс расположен в оживленном центре Восточного микрорайона. В здании находится два этажа и цоколь с несколькими входами. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени был выставлен на продажу центр интерьера «Ангар» за 270 миллионов рублей. Площадь здания 4895 квадратных метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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