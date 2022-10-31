Объявление о продаже опубликовано на сайте агентства недвижимости «Этажи» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени продается торговый центр «Восточный» за 140 миллионов рублей (порядка 2,3 млн долларов по курсу ЦБ РФ). Объявление о продаже было опубликовано на сайте агентства недвижимости «Этажи». Площадь торгового помещения 2081 квадратный метр.

«Предлагаем к продаже просторный и функциональный торговый центр в густонаселенной части города. Парковочные места. Общая площадь — 2081 кв. м. На данный момент помещение заполнено арендаторами. Цена: 140 000 000 рублей», — написал продавец.

В объявлении указано, что торговый комплекс расположен в оживленном центре Восточного микрорайона. В здании находится два этажа и цоколь с несколькими входами.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени был выставлен на продажу центр интерьера «Ангар» за 270 миллионов рублей. Площадь здания 4895 квадратных метров.