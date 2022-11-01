С 1 ноября в России изменятся правила поверки счетчиков

01 ноября 2022 в 04:39 Размер текста - 17 +

Новый стандарт поверки счетчиков поможет в борьбе с мошенниками Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России с 1 ноября вступил в силу обновленный стандарт поверки бытовых счетчиков. Об этом сообщила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. «Новый ГОСТ должен решить несколько задач: усилить механизм борьбы с мошенниками, снять противоречия в поверке и стандартизировать работу с перспективой перехода на дистанционное снятие показаний в автоматическом режиме», — рассказала Лебединская в беседе с агентством «Прайм». Она добавила, что россияне реже делают поверку, а чаще меняют счетчики. В обновленном стандарте также прописаны требования к проверяющим организациям. У них должна быть аккредитация и документация с описанием процедуры. Ранее сообщалось, что для экономии на поверке счетчиков нужно пользоваться услугами проверенной фирмы и внимательно проверять документы, которые они предоставляют. Специалист советует самостоятельно осмотреть трубы и счетчики и сфотографировать, если на них были пломбы.

В России с 1 ноября вступил в силу обновленный стандарт поверки бытовых счетчиков. Об этом сообщила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. «Новый ГОСТ должен решить несколько задач: усилить механизм борьбы с мошенниками, снять противоречия в поверке и стандартизировать работу с перспективой перехода на дистанционное снятие показаний в автоматическом режиме», — рассказала Лебединская в беседе с агентством «Прайм». Она добавила, что россияне реже делают поверку, а чаще меняют счетчики. В обновленном стандарте также прописаны требования к проверяющим организациям. У них должна быть аккредитация и документация с описанием процедуры. Ранее сообщалось, что для экономии на поверке счетчиков нужно пользоваться услугами проверенной фирмы и внимательно проверять документы, которые они предоставляют. Специалист советует самостоятельно осмотреть трубы и счетчики и сфотографировать, если на них были пломбы.