В Совфеде выступили за сохранение пенсий бывшим военным при мобилизации

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, минометный расчет, 120мм возимый миномет 2б11, подготовка военных
Андрей Кутепов предложил сохранить выплату пенсий бывшим военным на время частичной мобилизации Фото:
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Мобилизация в России

Глава комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов предложил сохранить выплату пенсий бывшим военным на время частичной мобилизации. Письмо сенатор направил в адрес помощника президента РФ Максима Орешкина и вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

«Учитывая отсутствие добровольности поступления на военную службу по мобилизации, в настоящее время сформирован запрос на сохранение военной пенсии при мобилизации военного пенсионера и внесение соответствующих изменений в законодательство», — цитирует документ ТАСС. Кутепов в письме просит рассмотреть предложение.

Сейчас при поступлении на службу выплата пенсий приостанавливается. Также Кутепов предложил законодательно закрепить норму, по которой повторное приобретение статуса военнослужащего не может приводить к уменьшению размера пенсии.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении мобилизационных мероприятий. Ведомство в конце октября получило деньги на выплаты участникам спецоперации. Денежное довольствие для мобилизованных оставляет 195 тысяч рублей. Ранее в Госдуме предложили не учитывать эти средства при оценке среднедушевого дохода семьи для получения нового универсального пособия.

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Глава комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов предложил сохранить выплату пенсий бывшим военным на время частичной мобилизации. Письмо сенатор направил в адрес помощника президента РФ Максима Орешкина и вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. «Учитывая отсутствие добровольности поступления на военную службу по мобилизации, в настоящее время сформирован запрос на сохранение военной пенсии при мобилизации военного пенсионера и внесение соответствующих изменений в законодательство», — цитирует документ ТАСС. Кутепов в письме просит рассмотреть предложение. Сейчас при поступлении на службу выплата пенсий приостанавливается. Также Кутепов предложил законодательно закрепить норму, по которой повторное приобретение статуса военнослужащего не может приводить к уменьшению размера пенсии. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении мобилизационных мероприятий. Ведомство в конце октября получило деньги на выплаты участникам спецоперации. Денежное довольствие для мобилизованных оставляет 195 тысяч рублей. Ранее в Госдуме предложили не учитывать эти средства при оценке среднедушевого дохода семьи для получения нового универсального пособия.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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