В Совфеде выступили за сохранение пенсий бывшим военным при мобилизации

01 ноября 2022 в 06:05 Размер текста - 17 +

Андрей Кутепов предложил сохранить выплату пенсий бывшим военным на время частичной мобилизации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Глава комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов предложил сохранить выплату пенсий бывшим военным на время частичной мобилизации. Письмо сенатор направил в адрес помощника президента РФ Максима Орешкина и вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. «Учитывая отсутствие добровольности поступления на военную службу по мобилизации, в настоящее время сформирован запрос на сохранение военной пенсии при мобилизации военного пенсионера и внесение соответствующих изменений в законодательство», — цитирует документ ТАСС. Кутепов в письме просит рассмотреть предложение. Сейчас при поступлении на службу выплата пенсий приостанавливается. Также Кутепов предложил законодательно закрепить норму, по которой повторное приобретение статуса военнослужащего не может приводить к уменьшению размера пенсии. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении мобилизационных мероприятий. Ведомство в конце октября получило деньги на выплаты участникам спецоперации. Денежное довольствие для мобилизованных оставляет 195 тысяч рублей. Ранее в Госдуме предложили не учитывать эти средства при оценке среднедушевого дохода семьи для получения нового универсального пособия.

Глава комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов предложил сохранить выплату пенсий бывшим военным на время частичной мобилизации. Письмо сенатор направил в адрес помощника президента РФ Максима Орешкина и вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. «Учитывая отсутствие добровольности поступления на военную службу по мобилизации, в настоящее время сформирован запрос на сохранение военной пенсии при мобилизации военного пенсионера и внесение соответствующих изменений в законодательство», — цитирует документ ТАСС. Кутепов в письме просит рассмотреть предложение. Сейчас при поступлении на службу выплата пенсий приостанавливается. Также Кутепов предложил законодательно закрепить норму, по которой повторное приобретение статуса военнослужащего не может приводить к уменьшению размера пенсии. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении мобилизационных мероприятий. Ведомство в конце октября получило деньги на выплаты участникам спецоперации. Денежное довольствие для мобилизованных оставляет 195 тысяч рублей. Ранее в Госдуме предложили не учитывать эти средства при оценке среднедушевого дохода семьи для получения нового универсального пособия.