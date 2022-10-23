В ГД предложили изменить правила оформления универсального пособия для семей мобилизованных

24 октября 2022 в 04:12 Размер текста - 17 +

В ГД предложили исключить довольствие мобилизованных из расчета нуждаемости Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Госдуме предложили не учитывать денежное довольствие мобилизованного при оценке среднедушевого дохода семьи для получения нового универсального пособия. Соответствующую инициативу озвучила глава комитета ГД по делам семьи, депутат КПРФ Нина Останина. «Сейчас мы вносим поправку в проект закона. Сегодня только подписала, направили в комитет по труду, чтобы не учитывать денежное довольствие 195 тысяч рублей в общий доход», — рассказала парламентарий в беседе с «Известиями». По словам экспертов, в противном случае существуют риски прекращения выплат малоимущим семьям, которые ранее им предоставлялись. «Универсальную выплату предлагают ввести с января, то есть довольствие действительно может учитываться. Тогда получается, что все семьи мобилизованных не будут проходить как малоимущие», — объяснила зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова. С 1 января 2023 года в России планируется ввести универсальное пособие для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет. Соответствующий законопроект в первом чтении приняла Госдума 18 октября. Вместе с этим в России проходит частичная мобилизация, объявленная президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Боевые задачи в рамках спецоперации на Украине уже выполняют 16 тысяч солдат. Глава государства заявлял, что каждый мобилизованный будет получать не менее 195 тысяч рублей в месяц. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Госдуме предложили не учитывать денежное довольствие мобилизованного при оценке среднедушевого дохода семьи для получения нового универсального пособия. Соответствующую инициативу озвучила глава комитета ГД по делам семьи, депутат КПРФ Нина Останина. «Сейчас мы вносим поправку в проект закона. Сегодня только подписала, направили в комитет по труду, чтобы не учитывать денежное довольствие 195 тысяч рублей в общий доход», — рассказала парламентарий в беседе с «Известиями». По словам экспертов, в противном случае существуют риски прекращения выплат малоимущим семьям, которые ранее им предоставлялись. «Универсальную выплату предлагают ввести с января, то есть довольствие действительно может учитываться. Тогда получается, что все семьи мобилизованных не будут проходить как малоимущие», — объяснила зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова. С 1 января 2023 года в России планируется ввести универсальное пособие для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет. Соответствующий законопроект в первом чтении приняла Госдума 18 октября. Вместе с этим в России проходит частичная мобилизация, объявленная президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Боевые задачи в рамках спецоперации на Украине уже выполняют 16 тысяч солдат. Глава государства заявлял, что каждый мобилизованный будет получать не менее 195 тысяч рублей в месяц.