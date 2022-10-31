Сотни пермских сотрудников МВД отправят в зону СВО

Полтысячи пермских полицейских отправятся в новые субъекты РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Более 500 сотрудников пермской полиции отправят в четыре новых субъекта Российской Федерации. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах.

«Вышел приказ, что до 14 ноября необходимо подготовить 750 человек, которые позже отправятся в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области для охраны общественного порядка. От регионального главка МВД будет отправлено 100 человек, остальные 650 из краевых отделов», — рассказал собеседник агентства.

По словам другого источника, пока в зону СВО отправлять будут только мужчин. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю от комментариев на эту тему отказались.

Ранее агентство писало о том, что будущих бойцов СВО бесплатно обучают оказывать медицинскую помощь в Перми. Пермские власти заявили также, что все семьи участников СВО получат специальные паспорта.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию в Украине. Как заявил президент РФ Владимир Путин, она нацелена на денацификацию и демилитаризацию страны. В ходе нее в состав РФ вошли Донецкая и Луганская народная республики, Херсонская область, а также часть Запорожья.