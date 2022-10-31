31 октября 2022

В ХМАО для строящегося сборного пункта УКС закупает оборудование

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В сборный пункт для призывников Фото:

Для строящегося сборного пункта для призывников в ХМАО «Управление капитального строительства» закупает оборудование. Объект возводят возле Пыть-Яха. Информация об этом опубликована на портале Госзакупок.

«Поставка технологического и спортивного оборудования для объекта: «Строительство окружного сборного пункта», — сообщается в закупке. Среди снаряжения значатся принадлежности для альпинизма, волейбольные стойки и баскетбольная ферма. Начальная цена контракта — 2 778 652,67 рубля.

В технологическом оборудовании указаны промышленная посудомоечная машина, пекарский шкаф и другие приборы. На него готовы потратить 1 243 443,34 рубля.

Ранее сообщалось, что управление капитального строительства ХМАО в окружном арбитражном суде разорвало контракт с компанией «СУ-14», которая не завершила в срок строительство окружного сборного пункта в Пыть-Яхе. Стройка была временно законсервирована.

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Для строящегося сборного пункта для призывников в ХМАО «Управление капитального строительства» закупает оборудование. Объект возводят возле Пыть-Яха. Информация об этом опубликована на портале Госзакупок. «Поставка технологического и спортивного оборудования для объекта: «Строительство окружного сборного пункта», — сообщается в закупке. Среди снаряжения значатся принадлежности для альпинизма, волейбольные стойки и баскетбольная ферма. Начальная цена контракта — 2 778 652,67 рубля. В технологическом оборудовании указаны промышленная посудомоечная машина, пекарский шкаф и другие приборы. На него готовы потратить 1 243 443,34 рубля. Ранее сообщалось, что управление капитального строительства ХМАО в окружном арбитражном суде разорвало контракт с компанией «СУ-14», которая не завершила в срок строительство окружного сборного пункта в Пыть-Яхе. Стройка была временно законсервирована.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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