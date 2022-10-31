В ХМАО для строящегося сборного пункта УКС закупает оборудование

В сборный пункт для призывников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для строящегося сборного пункта для призывников в ХМАО «Управление капитального строительства» закупает оборудование. Объект возводят возле Пыть-Яха. Информация об этом опубликована на портале Госзакупок.

«Поставка технологического и спортивного оборудования для объекта: «Строительство окружного сборного пункта», — сообщается в закупке. Среди снаряжения значатся принадлежности для альпинизма, волейбольные стойки и баскетбольная ферма. Начальная цена контракта — 2 778 652,67 рубля.

В технологическом оборудовании указаны промышленная посудомоечная машина, пекарский шкаф и другие приборы. На него готовы потратить 1 243 443,34 рубля.

Ранее сообщалось, что управление капитального строительства ХМАО в окружном арбитражном суде разорвало контракт с компанией «СУ-14», которая не завершила в срок строительство окружного сборного пункта в Пыть-Яхе. Стройка была временно законсервирована.