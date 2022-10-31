Мэрия Шадринска получила штраф в 100 тысяч рублей за снег на улице

Мэрия Шадринска не убрала улицу от снега и получила за это штраф Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Комитет строительства и архитектуры города Шадринска Курганской области получил штраф в 100 тысяч рублей за неубранный на улице снег. Соответствующая информация опубликована на сайте Сбис.

«Акт по делу об административном правонарушении (АП) от 2 августа 2022 года. Штраф как вид наказания по делам об АП, размер штрафа — 100 тысяч рублей», — указано в данных. Штраф назначен судом.

В ответ на запрос URA.RU замглавы города Шадринска, руководитель комитета по строительству и архитектуры Елена Мезенцева сообщила, что в феврале 2022 года был составлен протокол об АП, о содержании одного из участков проезжей части на ул. Октябрьской в ненадлежащем состоянии в части несвоевременной уборки снега. «Все замечания были устранены», — указано в сообщении.

Как отмечает Мезенцева, мировой судья вынес постановление и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей. Комитет от решения судьи не отказывается.

Ранее URA.RU писало, что в марте 2021 года жители микрорайона Вороновка г. Кургана жаловались на заваленные снегом улицы. В городской администрации тогда ответили, что уберут снег в конце марта, поскольку боятся повредить частное имущество.